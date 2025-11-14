Neues MRT verkürzt jetzt Therapiestart bei Krebs

Zwanzigmal mehr Termine pro Woche

Laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist das ein „wichtiger Schritt für eine erstklassige, zukunftsorientierte Versorgung“. Die zusätzliche Ausstattung ermöglicht rund zwanzigmal mehr Termine pro Woche. Zuvor mussten die notwendigen Planungsaufnahmen am Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie absolviert werden, das auch alle anderen Bereiche der Klinik bedient. Beispiel: Nach dem ärztlichen Erstgespräch vergingen bisher oft mehrere Tage bis zur Aufnahme – nun erfolgt der Planungs-Scan meist innerhalb kürzester Zeit, in akuten Fällen sogar am selben Tag. Die Bestrahlung startet anschließend nur drei bis fünf Werktage später.