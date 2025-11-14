Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In klinik Donaustadt

Neues MRT verkürzt jetzt Therapiestart bei Krebs

Wien
14.11.2025 16:00
Andrea Reim, Leiterin des Zentrums für Radioonkologie und Strahlentherapie, Gesundheitsstadtrat ...
Andrea Reim, Leiterin des Zentrums für Radioonkologie und Strahlentherapie, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, freuen sich über das neue Gerät.(Bild: Wr. Gesundheitsverbund / Bernhard Noll)

Ein neues Hochleistungs-MRT in der Klinik Donaustadt sorgt für Tempo in der Krebsbehandlung: mehr Termine, schnellere Bestrahlung, präzisere Diagnosen. Ein Technologiesprung, der Wartezeiten schrumpfen lässt – und Betroffenen wertvolle Zeit schenkt.

0 Kommentare

Die Diagnose Krebs trifft meist unvermittelt. Umso entscheidender ist ein rascher Start der Therapie. In der Klinik Donaustadt gelingt genau das nun deutlich schneller: Ein neues Magnetresonanztomographie-Gerät – ein MRT mit der Stärke drei Tesla, also einer besonders hohen Magnetfeldintensität – steht ab sofort ausschließlich für die Planung radioonkologischer Behandlungen bereit.

Zwanzigmal mehr Termine pro Woche
Laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist das ein „wichtiger Schritt für eine erstklassige, zukunftsorientierte Versorgung“. Die zusätzliche Ausstattung ermöglicht rund zwanzigmal mehr Termine pro Woche. Zuvor mussten die notwendigen Planungsaufnahmen am Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie absolviert werden, das auch alle anderen Bereiche der Klinik bedient. Beispiel: Nach dem ärztlichen Erstgespräch vergingen bisher oft mehrere Tage bis zur Aufnahme – nun erfolgt der Planungs-Scan meist innerhalb kürzester Zeit, in akuten Fällen sogar am selben Tag. Die Bestrahlung startet anschließend nur drei bis fünf Werktage später.

Die hohe Auflösung eines Drei-Tesla-MRTs zeigt feinste Gewebestrukturen detailreicher als die ...
Die hohe Auflösung eines Drei-Tesla-MRTs zeigt feinste Gewebestrukturen detailreicher als die weitverbreiteten Geräte mit 1,5 Tesla.(Bild: Wr. Gesundheitsverbund / Bernhard Noll)

Behandlung weniger belastend
Auch Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, sieht darin einen Qualitätssprung. „Rund 38.000 Krebspatienten pro Jahr vertrauen auf unsere Expertise. Das neue Gerät verbessert die Therapieplanung spürbar.“ Die hohe Auflösung eines Drei-Tesla-MRTs zeigt feinste Gewebestrukturen detailreicher als die weitverbreiteten Geräte mit 1,5 Tesla. Das erleichtert die exakte Lokalisierung kleiner Tumorherde – ein Vorteil, der die Behandlung zielgerichteter macht. Als Beispiel gilt die Bestrahlungsplanung bei Prostata-, Gehirn- oder Wirbelsäulentumoren, bei denen Millimeter über den Erfolg entscheiden.

Wartezeiten werden generell sinken
Der Ärztliche Direktor der Klinik, Lothar Mayerhofer, betont die Entlastung des Gesamtbetriebs: Da die Radioonkologie nun eigene Kapazitäten hat, entstehen am Radiologie-Institut freie Termine. Davon profitieren auch Patienten mit anderen Erkrankungen.

Lesen Sie auch:
Neue ambulante Angebote sollen die Streichungen bei Spitälern auffangen.
Plan bis 2030
Wiens Spitäler sollen um 800 Betten schrumpfen
12.11.2025
Kampf um Gehälter
Warnstreik an der Sigmund-Freud-Privat-Universität
11.11.2025
Krone Plus Logo
Neue Methode in Wien
Ohne OP und Narkose ambulant von Krebs geheilt
11.11.2025

Testlauf überzeugte auf ganzer Linie
Seit Juli läuft das Gerät im Regelbetrieb. Andrea Reim, die das Zentrum für Radioonkologie und Strahlentherapie leitet, spricht von „herausragenden Ergebnissen“. Bis zu 2000 Planungsuntersuchungen pro Jahr seien möglich. Eine neue Software ermögliche zudem präzise Nachsorge: Sie zeigt, ob Gewebeveränderungen Therapieeffekte sind oder neue Tumorzellen – ein Befund, der etwa bei Mastdarm- oder gynäkologischen Tumoren entscheidend sein kann.

Rundumpaket für die Wiener
Hacker fasst zusammen: „Die Patienten erhalten ein Rundumpaket – von Erstgespräch über Planung und Bestrahlung bis zur Nachsorge.“ Ein Vorteil, der vor allem eines bringt: Sicherheit und schneller startende Therapien.

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 7°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol Nieseln
Wien 19. Döbling
4° / 7°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
4° / 8°
Symbol Nebel

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
121.462 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
74.115 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
928 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
662 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Mehr Wien
In klinik Donaustadt
Neues MRT verkürzt jetzt Therapiestart bei Krebs
mumok-Chefin Hellberg
„Wir wollen kein Museum der lauten Effekte sein“
Von Mieter erwischt
Dieb (26) flüchtet mit E-Scooter aus Kellerabteil
Anrainer hörten Knall
Großeinsatz in Wien: Gebäude stürzt plötzlich ein
Heftiger Aufprall
Radfahrer bei Unfall auf Gehsteig geschleudert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf