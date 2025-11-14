Wien will um 40 Millionen Euro Mistplatz bauen

Wegen 20 Millionen Euro fährt die U5 um vier Jahre später, wir berichteten. Für die Errichtung eines Mistplatzes im Nordbahnviertel (2. Bezirk) stellt die Stadt hingegen 40 Millionen Euro bereit. Das wirft Fragen auf und bringt die Grünen auf die Palme. Was der Chef der Müllabfuhr dazu sagt.
Allein die Vorplanungen und Gutachten für das Projekt kosten in Sparzeiten acht Millionen Euro, wie die Stadt Wien kürzlich bekannt gegeben hat. Nun haben die entsprechenden Gremien im Rathaus gleich 40 Millionen Euro für den Bau der Mega-Müllsammelstelle, die alle Stückeln spielen soll, reserviert.
