Wien will um 40 Millionen Euro Mistplatz bauen

Wegen 20 Millionen Euro fährt die U5 um vier Jahre später, wir berichteten. Für die Errichtung eines Mistplatzes im Nordbahnviertel (2. Bezirk) stellt die Stadt hingegen 40 Millionen Euro bereit. Das wirft Fragen auf und bringt die Grünen auf die Palme. Was der Chef der Müllabfuhr dazu sagt.