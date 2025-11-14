Linksverkehr, Siga-Siga und Winter zum Abfahren

Vor dem Quali-Hit am Samstag: Wer in Zypern stresst, hat schon verloren. Warum auf den Straßen Tempo 65 gilt und rote Kennzeichen gefürchtet sind. Plus: wieso das Mittagessen auf der Insel im östlichen Mittelmeer nicht selten gleich ins Abendessen übergeht.
Wenn es in Zypern kracht, dann oft nahe des Flughafens Larnaka – wo Urlauber das erste, nicht unwichtige Hinweisschild „Achtung, Linksverkehr“ gerne ignorieren, prompt falsch in den ersten Kreisverkehr einfahren. Womit das Malheur seinen Lauf nimmt.
