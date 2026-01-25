Autofahrer (38) prallte frontal gegen einen Baum

So viele Mörder leben unerkannt in Oberösterreich
Promi-Makler getötet
Schwerer Unfall am Samstagabend im Innviertel. Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding war in Riedau von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden, wurde schwer verletzt.
Der 38-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr mit seinem Auto am Samstag gegen 19.20 Uhr auf der Pramtal Landesstraße von Dorf/Pram kommend Richtung Riedau.
Von Straße abgekommen
Aus bislang unbekannter Ursache kam er in der Ortschaft Ottenedt rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Krankenhaus Ried eingeliefert.
