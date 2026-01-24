Vorteilswelt
Zwei Feuer

Durch Internetausfall wurde Brand bemerkt

Oberösterreich
24.01.2026 17:00
In Unterweißenbach brannte dieses Nebengebäude ab
In Unterweißenbach brannte dieses Nebengebäude ab(Bild: FF Unterweißenbach)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wenn das Internet ausfällt, fällt das meist sofort auf – WLAN weg, Streaming funktioniert nicht, Handy streikt etc. Im Mühlviertel (Oberösterreich) war dieser Umstand dafür verantwortlich, dass ein Brand entdeckt und vielleicht Schlimmeres verhindert wurde.

0 Kommentare

Ein Ehepaar aus Unterweißenbach bemerkte in der Nacht zum Samstag gegen 21 Uhr, dass die Internetversorgung im Haushalt nicht funktionierte. Der 45-Jährige stellte daraufhin fest, dass der Schutzschalter zur Absicherung der Stromversorgung des abseits vom Wohnhaus stehenden Nebengebäudes ausgelöst hatte. Kurz darauf nahm das Ehepaar auch einen starken Rauchgeruch wahr und bemerkte aus der Garage austretenden Rauch.

Als der Mann diese betreten wollte, schlugen ihm beim Öffnen der Türe bereits Flammen entgegen. Seine Frau verständigte umgehend über den Notruf die Feuerwehr. Das Nebengebäude stand innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Mötlas, Unterweißenbach und Hackstock mit etwa 50 Einsatzkräften bekämpft und es konnte ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert werden.

Nach Reparatur gab's Feuer
Während in Unterweißenbach die Brandursache noch ungeklärt ist, wurde sie in Pinsdorf sofort geklärt: der Zählerkasten. Mehrere Streifen waren am Freitagabend zu einem Wohnhausbrand nach Pinsdorf beordert. Beim Eintreffen der Polizisten waren bereits mehrere Feuerwehren mit der Evakuierung des Gebäudes sowie mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Erste Befragungen ergaben, dass es seit dem 22. Jänner Probleme mit der Stromversorgung im Haus gegeben habe und diesbezüglich am 23. Jänner eine Firma mit der Reparatur beauftragt wurde. Nach der erfolgreichen Reparatur habe für einige Stunden die Stromversorgung einwandfrei funktioniert. Gegen 17 Uhr sei der Strom allerdings wieder ausgefallen. Wenige Minuten später habe der 38-jährige Anzeiger die Flammen am Dach bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Es konnte festgestellt werden, dass der Brand am Dachboden bei jenem Stromkasten ausgebrochen war, welcher kurz zuvor repariert worden war.

Oberösterreich

