Durch Internetausfall wurde Brand bemerkt

Erste Befragungen ergaben, dass es seit dem 22. Jänner Probleme mit der Stromversorgung im Haus gegeben habe und diesbezüglich am 23. Jänner eine Firma mit der Reparatur beauftragt wurde. Nach der erfolgreichen Reparatur habe für einige Stunden die Stromversorgung einwandfrei funktioniert. Gegen 17 Uhr sei der Strom allerdings wieder ausgefallen. Wenige Minuten später habe der 38-jährige Anzeiger die Flammen am Dach bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Es konnte festgestellt werden, dass der Brand am Dachboden bei jenem Stromkasten ausgebrochen war, welcher kurz zuvor repariert worden war.