Ölfilm bei Kraftwerk beschäftigt Feuerwehr

Als sehr hartnäckig erweist sich seit zwei Tagen ein Problem beim Traunkraftwerk in Lambach (Oberösterreich). Ein roter Ölfilm muss seit vielen Stunden bekämpft werden. Unklar ist derzeit noch, warum es zu der Umweltgefährdung gekommen ist.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Samstagvormittag mit dem
Einsatzstichwort „Ölaustritt Gewässer“ an die Traun alarmiert. Nachdem man zuerst nicht sagen konnte, woher die Verschmutzung kam und was man tun soll, vergingen einige Stunden.
Probe wurde genommen
Die Feuerwehr errichtete als Erstmaßnahme eine Ölsperre. Eine Wasserprobe wurde genommen und schließlich ein Saugwagen angefordert. So wurde der Ölfilm schließlich abgepumpt.
Feuerwehr erneut gefragt
Allerdings musste die Feuerwehr am Sonntag erneut ausrücken, weil wieder ein roter Ölfilm entdeckt wurde. Die Ermittlungen durch Polizei und Bezirkshauptmannschaft laufen.
