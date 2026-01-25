Illegal eingebauter Kamin löste Brand in Haus aus

Deshalb sollte man immer Professionisten arbeiten lassen. In Kappern bei Marchtrenk in Oberösterreich war eine Familie in Lebensgefahr, weil der von einem Bekannten eingebaute Kamin einen Brand ausgelöst hatte. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.
Am Samstag um 16.14 Uhr wurde Brandalarm ausgelöst. Die Feuerwehren aus Kappern und Marchtrenk und zwei Polizeistreifen wurden zu dem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Marchtrenk beordert. Beim Eintreffen der Polizisten waren die Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt und die fünfköpfige Familie aus der Slowakei aus dem Gebäude evakuiert.
Keine Freigabe
Der 34-jährige Vater hatte starken Reizhusten und wurde wie seine Familie von den Rettungskräften erstversorgt. Die Feuerwehr konnte gegen 17:50 Uhr „Brandaus“ geben. Bei den Ersterhebungen gab der 34-Jährige zu, den Kamin von einem Bekannten eingebaut haben zu lassen. Der Kamin wurde in dieser Form nie abgenommen.
