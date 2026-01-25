Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familie in Gefahr

Illegal eingebauter Kamin löste Brand in Haus aus

Oberösterreich
25.01.2026 09:30
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Deshalb sollte man immer Professionisten arbeiten lassen. In Kappern bei Marchtrenk in Oberösterreich war eine Familie in Lebensgefahr, weil der von einem Bekannten eingebaute Kamin einen Brand ausgelöst hatte. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

0 Kommentare

Am Samstag um 16.14 Uhr wurde Brandalarm ausgelöst. Die Feuerwehren aus Kappern und Marchtrenk und zwei Polizeistreifen wurden zu dem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Marchtrenk beordert. Beim Eintreffen der Polizisten waren die Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt und die fünfköpfige Familie aus der Slowakei  aus dem Gebäude evakuiert.

Keine Freigabe
Der 34-jährige Vater hatte starken Reizhusten und wurde wie seine Familie von den Rettungskräften erstversorgt. Die Feuerwehr konnte gegen 17:50 Uhr „Brandaus“ geben. Bei den Ersterhebungen gab der 34-Jährige zu, den Kamin von einem Bekannten eingebaut haben zu lassen. Der Kamin wurde in dieser Form nie abgenommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
214.004 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
172.177 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
119.585 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Oberösterreich
Polizei Oberösterreich
Drohender Gehaltsverlust schweißt alle zusammen
Familie in Gefahr
Illegal eingebauter Kamin löste Brand in Haus aus
Wegen Gerichtsprozess
ÖVP bangt um ihren Klubobmann Wöginger
Krone Plus Logo
Promi-Makler getötet
So viele Mörder leben unerkannt in Oberösterreich
Ursache unklar
Autofahrer (38) prallte frontal gegen einen Baum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf