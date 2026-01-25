Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Promi-Makler getötet

So viele Mörder leben unerkannt in Oberösterreich

Oberösterreich
25.01.2026 09:00
Jedes Jahr gibt‘s in Oberösterreich fünf bis zehn Tötungsdelikte – die meisten werden rasch ...
Jedes Jahr gibt‘s in Oberösterreich fünf bis zehn Tötungsdelikte – die meisten werden rasch geklärt, weil sie im Familien- und Bekanntenkreis stattfinden. (Symbolbild)(Bild: Markus Schütz)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Jedes Jahr gibt‘s in Oberösterreich fünf bis zehn Tötungsdelikte – zumeist ist die Klärung keine große Herausforderung, da die Täter im Familien- oder Freundeskreis zu finden sind. Fast 100 Prozent der Fälle werden geklärt – doch neun Täter leben seit vielen Jahren auf freiem Fuß. Und nun könnte ein Neuer dazuzukommen.

0 Kommentare

Vor einer Woche lag ein 49-jähriger Linzer tot in seinem Blut in seiner Wohnung. Nach sechs Tagen mühsamer Ermittlungen rund um das brutale Ableben des Linzer High-Society-Maklers ist der Täter noch immer frei. Je mehr Zeit vergeht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Fall für immer offen bleibt

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
209.741 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
158.112 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
116.471 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Promi-Makler getötet
So viele Mörder leben unerkannt in Oberösterreich
Ursache unklar
Autofahrer (38) prallte frontal gegen einen Baum
Krone Plus Logo
Kurve geschnitten
Das droht Todeslenker von Lucy (15) vor Gericht
Krone Plus Logo
MMA-Fighter
„Akzeptiere wirklich jeden, der das verurteilt!“
Anschlagspläne
Verhafteter bestreitet gewisse IS-Sympathie nicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf