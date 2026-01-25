So viele Mörder leben unerkannt in Oberösterreich
Promi-Makler getötet
Jedes Jahr gibt‘s in Oberösterreich fünf bis zehn Tötungsdelikte – zumeist ist die Klärung keine große Herausforderung, da die Täter im Familien- oder Freundeskreis zu finden sind. Fast 100 Prozent der Fälle werden geklärt – doch neun Täter leben seit vielen Jahren auf freiem Fuß. Und nun könnte ein Neuer dazuzukommen.
Vor einer Woche lag ein 49-jähriger Linzer tot in seinem Blut in seiner Wohnung. Nach sechs Tagen mühsamer Ermittlungen rund um das brutale Ableben des Linzer High-Society-Maklers ist der Täter noch immer frei. Je mehr Zeit vergeht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Fall für immer offen bleibt
