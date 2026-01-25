Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festwochen Gmunden

Die nächste „Hausmusik Roas“ mit Herz und Seele

Oberösterreich
25.01.2026 14:00
Gimpelinsel Saitenmusi aus dem Ausseer Land kommt nach Vorchdorf.
Gimpelinsel Saitenmusi aus dem Ausseer Land kommt nach Vorchdorf.(Bild: Red Bull Media, Servus Magazin, Raphael Gabauer_)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Salzkammergut rund um Gmunden: Die beliebte „Hausmusik Roas“ wird heuer wieder fortgesetzt. Das Projekt, das Franz Welser-Möst für die Festwochen Gmunden ins Leben gerufen hat, widmet sich der tief in der Region verwurzelten Volksmusik.

0 Kommentare

Die „Hausmusik Roas“ ist ein Herzensprojekt der Salzkammergut Festwochen Gmunden. 

Was 2021 von Franz Welser-Möst initiiert wurde, hat sich zu einem kulturellen Fixpunkt entwickelt. Tief in der Region verwurzelt, offen für neue Klangformen und getragen von Tradition, Gemeinschaft und musikalischer Vielfalt erklingt auch 2026 die „Roas“ auf Bühnen, Plätzen und „Dahoam“.

Im Programm setzt man auf ein Miteinander von traditionellem Liedgut, klassischer Musik und zeitgenössischen Interpretationen. Der Bogen spannt sich von der „Hausmusik Roas der Kinder“ bis hin zu Konzertabenden in Gmunden und weiteren Gemeinden im Salzkammergut. Auch die beliebten Auftritte an öffentlichen Orten in Gmunden – jeden ersten Samstag von Mai bis September – sind wieder geplant. Bei Regen wird im Forum Haus Salzkammergut aufgespielt.

Ziachberg Musi
Ziachberg Musi(Bild: Paul Voraberger)
Duo OxymoronDas Duo Oxymoron tritt in der Kirche in Aurachkirchen auf
Duo OxymoronDas Duo Oxymoron tritt in der Kirche in Aurachkirchen auf(Bild: Antje Kroeger)
Geigenmusik Kiesenhofer
Geigenmusik Kiesenhofer(Bild: Martin Mühlbacher)
Lesen Sie auch:
Rechtsanwalt und Erbrechtsexperte Dr. Hubert Niedermayr aus Steyr ist Gastgeber einer neuen ...
Krone Plus Logo
Neue TV-Serie und Buch
Hubert Niedermayr: „Erbstreit sprengt Familien“
14.01.2026
„Pretty Woman“ in Linz
Prickelnde Erotik, große Songs und Tanznummern
15.01.2026
Der totale Renner
Dialekt-Lehrbuch: „A Fetz’n is kaa Wöötuntergong“
23.01.2026

Auf Plätzen, in Häusern und Kirchen
Zur „Hausmusik Roas 2026“ kommen u.a. die Ziachberg Musi, die Lungauer Aufgeiger, die Gimpelinsel Saitenmusi oder die Zwanglos Tanzlmusi. Weitere Ensembles wie das Schneeberger & Bakanic Quartett, die Wiener Tschuschenkapelle oder Franz Posch und seine Innbrüggler erweitern das Spektrum. Die „Hausmusik Roas Dahoam“ findet in ausgewählten Häusern oder Kirchen statt, hier braucht man Platzkarten.

Die „Hausmusik Roas“ der Salzkammergut Festwochen macht die musikalische Seele des Salzkammerguts auf besondere Weise erlebbar! 

 

 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
234.761 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
201.831 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
134.203 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Oberösterreich
Festwochen Gmunden
Die nächste „Hausmusik Roas“ mit Herz und Seele
Schlimmeres verhindert
Asfinag-Helden stoppten Geisterfahrer in Tunnel
Krone Plus Logo
Reformen sollen kommen
Was sich nach Gagenstreit in Kammer ändern soll
Krone Plus Logo
Sportärztin klärt auf
Ist Sport bei diesen Temperaturen sinnvoll?
Defekt war schuld
Ölfilm bei Kraftwerk beschäftigt Feuerwehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf