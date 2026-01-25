Die nächste „Hausmusik Roas“ mit Herz und Seele

Salzkammergut rund um Gmunden: Die beliebte „Hausmusik Roas“ wird heuer wieder fortgesetzt. Das Projekt, das Franz Welser-Möst für die Festwochen Gmunden ins Leben gerufen hat, widmet sich der tief in der Region verwurzelten Volksmusik.
Die „Hausmusik Roas“ ist ein Herzensprojekt der Salzkammergut Festwochen Gmunden.
Was 2021 von Franz Welser-Möst initiiert wurde, hat sich zu einem kulturellen Fixpunkt entwickelt. Tief in der Region verwurzelt, offen für neue Klangformen und getragen von Tradition, Gemeinschaft und musikalischer Vielfalt erklingt auch 2026 die „Roas“ auf Bühnen, Plätzen und „Dahoam“.
Im Programm setzt man auf ein Miteinander von traditionellem Liedgut, klassischer Musik und zeitgenössischen Interpretationen. Der Bogen spannt sich von der „Hausmusik Roas der Kinder“ bis hin zu Konzertabenden in Gmunden und weiteren Gemeinden im Salzkammergut. Auch die beliebten Auftritte an öffentlichen Orten in Gmunden – jeden ersten Samstag von Mai bis September – sind wieder geplant. Bei Regen wird im Forum Haus Salzkammergut aufgespielt.
Auf Plätzen, in Häusern und Kirchen
Zur „Hausmusik Roas 2026“ kommen u.a. die Ziachberg Musi, die Lungauer Aufgeiger, die Gimpelinsel Saitenmusi oder die Zwanglos Tanzlmusi. Weitere Ensembles wie das Schneeberger & Bakanic Quartett, die Wiener Tschuschenkapelle oder Franz Posch und seine Innbrüggler erweitern das Spektrum. Die „Hausmusik Roas Dahoam“ findet in ausgewählten Häusern oder Kirchen statt, hier braucht man Platzkarten.
Die „Hausmusik Roas“ der Salzkammergut Festwochen macht die musikalische Seele des Salzkammerguts auf besondere Weise erlebbar!
