Die nächste „Hausmusik Roas“ mit Herz und Seele

Im Programm setzt man auf ein Miteinander von traditionellem Liedgut, klassischer Musik und zeitgenössischen Interpretationen. Der Bogen spannt sich von der „Hausmusik Roas der Kinder“ bis hin zu Konzertabenden in Gmunden und weiteren Gemeinden im Salzkammergut. Auch die beliebten Auftritte an öffentlichen Orten in Gmunden – jeden ersten Samstag von Mai bis September – sind wieder geplant. Bei Regen wird im Forum Haus Salzkammergut aufgespielt.