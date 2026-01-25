Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei Oberösterreich

Drohender Gehaltsverlust schweißt alle zusammen

Oberösterreich
25.01.2026 10:00
Zusätzlicher Dienst am Wochenende war bisher lukrativ.
Zusätzlicher Dienst am Wochenende war bisher lukrativ.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Nach dem Streichen der Weihnachtsprämie droht jetzt ein viel größerer Einschnitt für die Polizisten in Oberösterreich. Und die Linzer Beamten dürfen „Versuchskaninchen“ spielen. Im Hintergrund formiert sich angesichts des Gehaltsverlustes und Streitpotenzials in den Beamten-Familien seltene politsiche Einigkeit.

0 Kommentare

Das Linzer Stadtpolizeikommando ist in OÖ das „Versuchslabor“: Hier wird noch im Frühling das neue Dienstzeitmanagement getestet. Dieses sorgt – nach der Streichung der 125-Euro-Weihnachtprämie – für den nächsten Aufschrei in der Belegschaft. Es droht „weniger Planungssicherheit und Gehaltsverlust“, wie Gewerkschafter Johann Floss sagt. Dafür gibt die seltene Einigkeit aller Fraktionen, dass dieses Modell, falls es Nachteile bringt, so nicht ausgerollt werden darf.

Zitat Icon

Werden Überstunden an den Wochenenden in den Plandienst integriert und fallen noch die Journaldienststunden am Tag weg, drohen Verluste ab 400 Euro monatlich.

Johann Floss, GÖD Polizei

Nur ein Wochenende frei
Die größten Kritikpunkte: Derzeit muss nur an einem Wochenende pro Monat Plandienst verrichtet werden, der Rest läuft auf Überstunden. Künftig gibt es bis zu drei nicht extra bezahlte Wochenenddienste – nur einmal muss Samstag und Sonntag frei sein. „Mit dem vom Innenministerium verwendeten Schlagwort familienfreundlich hat dies wenig zu tun“, so Floss.

Lesen Sie auch:
Wer kommt zum Zug? Der Innenminister muss entscheiden.
Innenminister am Zug
Nächste Stufe im Duell um Polizei-Vizechef in OÖ
24.01.2026
Landespolizei
Aus Postenduell wurde ein Fünfkampf mit Frauen-Duo
24.08.2025

„Keine Planungssicherheit“
Ein Überstundenpool, bei dem sich Polizisten, die sich für Mehrdienst bereit erklären, melden, bringe keine Planungssicherheit, da unklar ist, ob und wann man eingeteilt wird. Es soll zwar die Möglichkeit geschaffen werden, Dienste zu splitten, aber die Gewerkschafter bezweifeln, dass dies flächendeckend möglich sei. Und dass in Oberösterreich erst im September 2026 wieder Neuaufnahmen geplant sind, sei bei der engen Personaldecke auch problematisch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
214.004 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
172.177 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
119.585 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Mehr Oberösterreich
Polizei Oberösterreich
Drohender Gehaltsverlust schweißt alle zusammen
Familie in Gefahr
Illegal eingebauter Kamin löste Brand in Haus aus
Wegen Gerichtsprozess
ÖVP bangt um ihren Klubobmann Wöginger
Krone Plus Logo
Promi-Makler getötet
So viele Mörder leben unerkannt in Oberösterreich
Ursache unklar
Autofahrer (38) prallte frontal gegen einen Baum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf