Drohender Gehaltsverlust schweißt alle zusammen

„Keine Planungssicherheit“

Ein Überstundenpool, bei dem sich Polizisten, die sich für Mehrdienst bereit erklären, melden, bringe keine Planungssicherheit, da unklar ist, ob und wann man eingeteilt wird. Es soll zwar die Möglichkeit geschaffen werden, Dienste zu splitten, aber die Gewerkschafter bezweifeln, dass dies flächendeckend möglich sei. Und dass in Oberösterreich erst im September 2026 wieder Neuaufnahmen geplant sind, sei bei der engen Personaldecke auch problematisch.