Wegen Witterung Ansturm auf die Waschstraßen

Das viele Salz und die schmutzigen Straßen sorgen dafür, dass unsere Autos innerhalb weniger Tage verschmutzen. Wegen der tiefen Temperaturen eignen sich nicht alle Reinigungsarten. Der Ansturm auf die offenen Anlagen ist entsprechend enorm.
So schön die vergangenen Tage wettertechnisch mancherorts auch waren: Für Autos sind die aktuellen Verhältnisse weniger schön. Binnen kürzester Zeit verschmutzen die fahrbaren Untersätze. Was Autobesitzer ärgert, freut die Betreiber der heimischen Waschstraßen. Denn bei ihnen bilden sich seit Tagen lange Schlangen vor den Anlagen.
100 Auto pro Stunde
„Der Montag und der Dienstag in dieser Woche waren die stärksten Tage seit vielen Jahren“, sagt Georg Ohrenberger, Betreiber der beiden Waschzentren Magic Wash in Linz und Marchtrenk in Oberösterreich. Ähnliches berichtet Hans Hoffelner, Eigentümer und Geschäftsführer von Washplex in Linz: „Bei uns können 100 Autos in der Stunde pro Anlage gewaschen werden. Daher kommt es auch bei großem Andrang nur zu geringen Wartezeiten.“
Alles eine Frage der Technik
Jene Anbieter, die eine klassische Waschstraße betreiben, sind derzeit wegen der niedrigen Temperaturen im Vorteil. Aber auch bei modernen Selbstbedienungsanlagen kann man bei mehr als minus fünf Grad sein Auto abspritzen. „Bei uns bleibt das Wasser ständig in Bewegung und wird temperiert. SB-Waschboxen sind bei diesen Temperaturen sehr wartungsintensiv. Dank unseres hauseigenen Techniker- und Service-Teams an unseren Standorten gelingt es uns, die Waschboxen in Schuss zu halten“, sagt Hoffelner.
Dank des Techniker-Teams sorgen wir auch bei Minusgraden dafür, dass unsere Anlage nicht vereist und in Betrieb bleiben kann.
Hans Hoffelner, Geschäftsführer und Eigentümer von Washplex
Bild: zVg
Warum das Waschen im Winter nicht sinnlos ist
Grundsätzlich ist es durchaus sinnvoll, das Auto in den Wintermonaten regelmäßig zu waschen – auch wenn man glaubt, die Maßnahme sei aufgrund der erneuten Verschmutzung umsonst. Denn das Salz, das heuer in großen Mengen auf den Straßen ausgebracht wurde, hinterlässt nicht nur unschöne Spuren am Lack, die man durch eine Reinigung relativ leicht beseitigen kann, sondern kann auch langfristige Schäden hervorrufen. Und die wiederum können am Ende sogar zu einer Wertminderung des Fahrzeuges führen.
