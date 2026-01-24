Wegen Witterung Ansturm auf die Waschstraßen

Warum das Waschen im Winter nicht sinnlos ist

Grundsätzlich ist es durchaus sinnvoll, das Auto in den Wintermonaten regelmäßig zu waschen – auch wenn man glaubt, die Maßnahme sei aufgrund der erneuten Verschmutzung umsonst. Denn das Salz, das heuer in großen Mengen auf den Straßen ausgebracht wurde, hinterlässt nicht nur unschöne Spuren am Lack, die man durch eine Reinigung relativ leicht beseitigen kann, sondern kann auch langfristige Schäden hervorrufen. Und die wiederum können am Ende sogar zu einer Wertminderung des Fahrzeuges führen.