Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alkohol-Streit in Wien

Frau hat 3,42 Promille, versetzt Beamten Fußtritt

Wien
13.11.2025 12:50
Die 46-Jährige provozierte die Einsatzkräfte und attackierte sogar einen Beamten (Symbolbild).
Die 46-Jährige provozierte die Einsatzkräfte und attackierte sogar einen Beamten (Symbolbild).(Bild: LPD Wien)

Ein lauter Streit und starker Alkoholgeruch: Wiener Polizisten nahmen am Mittwochmittag eine aufgeheizte Stimmung wahr, als sie zu einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gerufen wurden. Die 46-jährige Frau verlor im Verlauf des Einsatzes mehrfach die Beherrschung. Ein Alkoholtest ergab 3,42 Promille.

0 Kommentare

Dass die Frau noch sprechen oder stehen konnte, ist erstaunlich: Auch den Beamten fiel beim Eintreffen sofort ein starker Alkoholgeruch und die gereizte Stimmung der 46-Jährigen auf. In diesem Zustand überschritt sie wiederholt die Grenzen der Polizisten und provozierte sie laustark.

Frau provozierte Beamte lautstark
Immer wieder kam sie während der Klärung des vorausgegangenen Streits mit ihrem 52-jährigen Partner den Beamten zu nahe und ignorierte Aufforderungen, ihr Verhalten einzustellen. Daraufhin wurde die Frau festgenommen. Auf dem Weg zum Polizeiwagen versetzte sie einem Beamten einen heftigen Fußtritt, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Ein Alkoholtest ergab 3,42 Promille, die Frau wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
4° / 6°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
4° / 7°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
3° / 6°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
4° / 6°
Symbol Nieseln

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
103.871 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
86.307 mal gelesen
Steiermark
Wanderweg muss wieder geöffnet werden
83.377 mal gelesen
Wanderer dürfen den Weg nun wieder offiziell benutzen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
875 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
ÖVP-Insider: Mahrers Rücktritt „Frage der Zeit“
628 mal kommentiert
Schwer angezählt: Noch-WKO-Chef Harald Mahrer
Mehr Wien
Alkohol-Streit in Wien
Frau hat 3,42 Promille, versetzt Beamten Fußtritt
Abstreiten zwecklos
Blutige Hände überführten Autoeinbrecher in Wien
Bild wurde festgesetzt
Ungarn fordern unser Klimt-Meisterwerk zurück!
Exklusiver Ticketsale
Nach 20 Jahren wieder in Wien: „Romeo & Julia“
„Drogen-Koloss“
Jetzt steht Anklage gegen Wiener 300-Kilo-Häftling
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf