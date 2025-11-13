Frau hat 3,42 Promille, versetzt Beamten Fußtritt

Frau provozierte Beamte lautstark

Immer wieder kam sie während der Klärung des vorausgegangenen Streits mit ihrem 52-jährigen Partner den Beamten zu nahe und ignorierte Aufforderungen, ihr Verhalten einzustellen. Daraufhin wurde die Frau festgenommen. Auf dem Weg zum Polizeiwagen versetzte sie einem Beamten einen heftigen Fußtritt, wodurch dieser leicht verletzt wurde.