Biopower setzt auf KI für grüne Energie-Zukunft

In Retz entsteht derzeit ein Projekt, das die Biogas-Branche nachhaltig verändern könnte. Die Biopower GmbH arbeitet an der Digitalisierung und Optimierung ihrer Biogasprozesse – mit modernster Sensorik, Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, die Biogasproduktion effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.