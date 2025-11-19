Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Smarte Technologie

Biopower setzt auf KI für grüne Energie-Zukunft

Niederösterreich: Wirtschaft
19.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige

In Retz entsteht derzeit ein Projekt, das die Biogas-Branche nachhaltig verändern könnte. Die Biopower GmbH arbeitet an der Digitalisierung und Optimierung ihrer Biogasprozesse – mit modernster Sensorik, Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, die Biogasproduktion effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.

„Für uns ist eines klar: In Zukunft braucht die Branche weniger Zettelwirtschaft und mehr Automatisierung“, erklärt Geschäftsführer Robert Schweizer.

Im Rahmen des von Digi4Wirtschaft – finanziert durch das Land Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich – geförderten Projekts wird an einer Software gearbeitet, die bislang einzigartige Möglichkeiten bietet. Sie soll nicht nur Daten sammeln, sondern auch KI-basierte Prognosen zur optimalen Zusammensetzung der Inputstoffe liefern – ein Forecast-System, das es so auf dem Markt noch nicht gibt.

Vom Reststoff zur Energiequelle

An drei Standorten im nördlichen Niederösterreich erzeugt Biopower aus organischen Reststoffen umweltfreundliches Biogas. Der Fokus liegt längst nicht mehr nur auf der Stromproduktion: „Wir haben den Weg gefunden, direkt zu Unternehmen zu gehen, die uns das Gas abkaufen. Deshalb entsteht hier auch eine riesengroße Gasaufbereitungsanlage. Damit machen wir uns unabhängig und gehen als Branchenleader den Schritt vorwärts“, sagt Andreas Blochberger, geschäftsführender Gesellschafter von Biopower.

(Bild: krone.tv)

Das Konzept funktioniert: Große Lieferverträge sind bereits unterzeichnet, nun liegt der Fokus auf Effizienz. „Wir haben erkannt, dass wir in den letzten 20 Jahren zwar erfolgreich gearbeitet, aber beim Thema Effizienz noch Nachholbedarf haben. Deshalb übernehmen wir als Branchenführer Verantwortung und entwickeln eine Softwarelösung, die Prozesse automatisiert und den Papieraufwand beseitigt“, so Robert Schweizer weiter.

KI als Motor für nachhaltige Energie

Die von internen und externen Fachleuten entwickelte Software analysiert die Abläufe der gesamten Biogasanlage und nutzt die gewonnenen Daten, um den Energieertrag zu maximieren. Künftig soll sie auch anderen Unternehmen zur Verfügung stehen. „Durch den Digitalisierungsweg, den wir eingeschlagen haben, gehen wir als Pioniere voran. Wir schaffen es, Rohstoffe effizient zu verwenden und optimal einzusetzen“, betont Andreas Blochberger.

Das erklärte Ziel: mehr grünes Gas für Österreich. „Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können, alle Haushalte, die noch mit Gas heizen, mit grünem Gas zu versorgen. Dafür braucht es Mut, Innovation – und den Willen, Verantwortung zu übernehmen. Genau das tun wir“, sagt Blochberger abschließend.

Mit der Kombination aus Technologie, Nachhaltigkeit und unternehmerischer Weitsicht zeigt Biopower, dass Digitalisierung und Klimaschutz Hand in Hand gehen können – und macht Retz damit zum Vorreiter einer energieeffizienten Zukunft.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Niederösterreich
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 5°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
-1° / 6°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
-2° / 5°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
-1° / 5°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 5°
Symbol heiter

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
217.157 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
210.239 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
203.154 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
675 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Niederösterreich: Wirtschaft
Smarte Technologie
Biopower setzt auf KI für grüne Energie-Zukunft
„Maß halten“ abgelehnt
Wenn’s um die Gagen geht, wird vereint gemauert
Profis warnen
Pfuscher zocken Opfer mit Wucher-Geschäften ab
Brennpunkt Frisur
Meisterin stutzt dem System ordentlich die Haare
Start der Diskussion
SPÖ setzt auf „Plan für Niederösterreich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf