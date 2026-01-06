Absatz von Proteinprodukten steigt

Ob Joghurt, Hüttenkäse oder Shakes: in den heimischen Lebensmittelgeschäften füllen sich die Regale immer mehr mit proteinhaltigen Produkten.
Gerade an Fenstertagen sind in den Geschäften manche Regale schon etwas leer geräumt, große Lieferungen werden erst wieder nach den Feiertagen nachgeräumt. Doch einer „Krone“-Leserin fiel auf, dass im Supermarkt ihres Vertrauens immer weniger fettarmer „Kugerlkäse“, – körniger Hüttenkäse – zu kaufen ist. An manchen Abenden ist das Fach ganz leer.
13 Prozent mehr Hüttenkäse
Die Österreicher greifen immer mehr zu bei den Protein-Produkten. In der ersten Jahreshälfte 2025 wurde laut AMA um 13 Prozent mehr Hüttenkäse, um 12 Prozent mehr Naturjogurt und um 5 Prozent mehr Topfen verkauft als im Jahr davor. Es gebe einen klaren Trend zu eiweißhaltiger Ernährung. Diese hält länger satt und hilft beim Muskelaufbau.
Mit diesem Wandel konnten sich Protein-Produkte aus der Sportnische in den Massenmarkt entwickeln.
Milchverarbeiter NÖM
NÖM: „Power“-Sortiment jedes Jahr erweitert
Der niederösterrreichische Milchverarbeiter NÖM bestätigt auch ein Wachstum, was die Protein-Produktpalette betrifft. Unter dem Motto „Für mehr Power“ habe NÖM in den vergangenen sieben Jahren die das Angebot immer mehr erweitert. Zuerst um Proteintopfencremen, Proteindrinks auf Milchbasis, verschiedene Cottage Cheese Varianten – aber auch Milch selbst wird als Proteinprodukt gesehen. Im Milchprotein-Segment besitze NÖM 36 Porzent des gesamten Marktes. „Wir sehen hier keinen kurzfristigen Modetrend, sondern eine Wertewandel zu gesünderer Ernährung“, sagt der Milchkonzern.
Social-Media Trend befeuert Konsum
Die Tendenz zum Topfen und zum Hüttenkäse wird zusätzlich durch soziale Medien verstärkt. Dabei geht es nicht nur um die Eiweiß-Zufuhr. In Zeiten von steigender Lebenspreise sind Konsumenten auch in Österreich auf der Suche nach der kostengünstigen Variante. Hüttenkäse oder Magertopfen ist, verglichen mit Fitness-Proteinkonzentraten auf die Menge gerechnet billig.
Und die Rezepte sind vielfältig: von Hüttenkäse als gesunden Pizzabelag, sowie als Nachspeise mit Honig wird auf Tiktok & Co. vieles beworben. Nur jene Menschen, die sich vegan ernährnen stoßen dabei wohl an ihre Grenzen.
