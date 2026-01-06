Absatz von Proteinprodukten steigt

NÖM: „Power“-Sortiment jedes Jahr erweitert

Der niederösterrreichische Milchverarbeiter NÖM bestätigt auch ein Wachstum, was die Protein-Produktpalette betrifft. Unter dem Motto „Für mehr Power“ habe NÖM in den vergangenen sieben Jahren die das Angebot immer mehr erweitert. Zuerst um Proteintopfencremen, Proteindrinks auf Milchbasis, verschiedene Cottage Cheese Varianten – aber auch Milch selbst wird als Proteinprodukt gesehen. Im Milchprotein-Segment besitze NÖM 36 Porzent des gesamten Marktes. „Wir sehen hier keinen kurzfristigen Modetrend, sondern eine Wertewandel zu gesünderer Ernährung“, sagt der Milchkonzern.