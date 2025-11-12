Hitlerreden-Abspieler aus Mödling ausgeforscht

Habitzl zufolge werden die Beweise nun einer Auswertung unterzogen. Ein Polizeibericht sei abzuwarten. Zu dem Vorfall war es am Sonntagabend beim Pogromgedenken beim Denkmal der ehemaligen Synagoge in Mödling gekommen. Aus der Wohnung eines angrenzenden Mehrparteienhauses wurde über mehr als eine Minute hinweg deutlich hörbar eine Hitler-Rede abgespielt. Anzeige wurde erstattet, das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) übernahm die Ermittlungen.