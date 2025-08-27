Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Manager Klaus Leutgeb

Er kennt das Geheimnis von Helene Fischers Erfolg

Adabei Österreich
27.08.2025 06:00
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Der steirische Top-Konzertveranstalter Klaus Leutgeb zog 2022 mit Helene Fischer ihr bisher größtes Event auf, als er ihr in München eine Bühne für 130.000 Fans hinbaute. Seither verbindet sie nicht nur eine geschäftliche Beziehung und so gratulierte er ihr auch als einer der Ersten zur Geburt ihrer zweiten Tochter.

0 Kommentare

Der steirische Top-Konzertveranstalter Klaus Leutgeb (55) machte mit Helene Fischer ihr bisher größtes Konzert, als sie gemeinsam 130.000 Menschen zu ihrem Auftritt nach München lotsten. Seit Jahren verbindet sie deshalb nicht nur eine geschäftliche Beziehung, man pflegt ebenso ein freundschaftliches Verhältnis.

„Sie gibt viel von sich selbst“
„Ich habe ihr sofort zur Geburt ihrer zweiten Tochter gratuliert“, so Leutgeb, als ihn die „Krone“ erreicht. Er, der heuer die Backstreet Boys mit gleich drei ausverkauften Bombast-Konzerten nach Schladming bringt, wie ist seine professionelle Einschätzung zum Geheimnis ihres Erfolges? „Erstinstanzlich ist es ihre Authentizität, die die Fans lieben. Auch weil sie einfach ein Mensch ist, der wahnsinnig viel von sich gibt“, so der 55-jährige Manager, „Und nur wenn man sie auch wirklich live sieht, spürt man diese enge Verbindung zwischen dem Publikum und ihr.“

130.000 Fans jubelten Helene Fischer 2022 in München zu, als Klaus Leutgeb ihr bislang größtes ...
130.000 Fans jubelten Helene Fischer 2022 in München zu, als Klaus Leutgeb ihr bislang größtes Konzert veranstaltete.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Was Fischer für Leutgeb vor allem aber so besonders macht, ist, „Dass sie ihr Privatleben schützt, nicht auf jedem Red Carpet zu sehen ist und eine Künstlerin ist, die unglaublich toll performt.“ Und wenn sie und Ehemann Thomas Seitel mal privat sind? „Sie ist eine liebevolle Mama und beide sind unglaublich tolle Menschen. Ich habe wunderschöne Zeiten mit ihnen verbracht und möchte keinen Tag, keine Minute und keine Sekunde davon missen.“

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Wurde 96 Jahre alt
Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben
Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
124.407 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
96.030 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
92.918 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
983 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
862 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Adabei Österreich
Manager Klaus Leutgeb
Er kennt das Geheimnis von Helene Fischers Erfolg
Er begleitete „Emil“
Wiener Biologe: „Dieser Elch ist tiefenentspannt“
Krone hat Bestätigung
Marc Pircher: Trennung im verflixten 7. Ehejahr
Ganz privat
Filmstar dinierte in Wiener Sterne-Restaurant
Jetzt ist es fix!
Dieses Team folgt im Ö3-Wecker auf Robert Kratky
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf