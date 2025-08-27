Er kennt das Geheimnis von Helene Fischers Erfolg

„Sie gibt viel von sich selbst“

„Ich habe ihr sofort zur Geburt ihrer zweiten Tochter gratuliert“, so Leutgeb, als ihn die „Krone“ erreicht. Er, der heuer die Backstreet Boys mit gleich drei ausverkauften Bombast-Konzerten nach Schladming bringt, wie ist seine professionelle Einschätzung zum Geheimnis ihres Erfolges? „Erstinstanzlich ist es ihre Authentizität, die die Fans lieben. Auch weil sie einfach ein Mensch ist, der wahnsinnig viel von sich gibt“, so der 55-jährige Manager, „Und nur wenn man sie auch wirklich live sieht, spürt man diese enge Verbindung zwischen dem Publikum und ihr.“