Er kennt das Geheimnis von Helene Fischers Erfolg

Der steirische Top-Konzertveranstalter Klaus Leutgeb zog 2022 mit Helene Fischer ihr bisher größtes Event auf, als er ihr in München eine Bühne für 130.000 Fans hinbaute. Seither verbindet sie nicht nur eine geschäftliche Beziehung und so gratulierte er ihr auch als einer der Ersten zur Geburt ihrer zweiten Tochter.
Der steirische Top-Konzertveranstalter Klaus Leutgeb (55) machte mit Helene Fischer ihr bisher größtes Konzert, als sie gemeinsam 130.000 Menschen zu ihrem Auftritt nach München lotsten. Seit Jahren verbindet sie deshalb nicht nur eine geschäftliche Beziehung, man pflegt ebenso ein freundschaftliches Verhältnis.
„Sie gibt viel von sich selbst“
„Ich habe ihr sofort zur Geburt ihrer zweiten Tochter gratuliert“, so Leutgeb, als ihn die „Krone“ erreicht. Er, der heuer die Backstreet Boys mit gleich drei ausverkauften Bombast-Konzerten nach Schladming bringt, wie ist seine professionelle Einschätzung zum Geheimnis ihres Erfolges? „Erstinstanzlich ist es ihre Authentizität, die die Fans lieben. Auch weil sie einfach ein Mensch ist, der wahnsinnig viel von sich gibt“, so der 55-jährige Manager, „Und nur wenn man sie auch wirklich live sieht, spürt man diese enge Verbindung zwischen dem Publikum und ihr.“
Was Fischer für Leutgeb vor allem aber so besonders macht, ist, „Dass sie ihr Privatleben schützt, nicht auf jedem Red Carpet zu sehen ist und eine Künstlerin ist, die unglaublich toll performt.“ Und wenn sie und Ehemann Thomas Seitel mal privat sind? „Sie ist eine liebevolle Mama und beide sind unglaublich tolle Menschen. Ich habe wunderschöne Zeiten mit ihnen verbracht und möchte keinen Tag, keine Minute und keine Sekunde davon missen.“
