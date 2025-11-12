Führungsloser Schulden-Staat

Österreich muss in einem elendig desolaten Zustand sein. Das könnte meinen, wer Dienstagfrüh das „Morgenjournal“ auf Ö1 gehört hat. Da hieß es nämlich zum Minus in der Staatskasse: „Seit gestern geistern neue Zahlen herum.“ Nun: Die neuen, richtigen Zahlen kamen von der „Krone“. Irgendwer muss die Wahrheit überbringen, wenn schon die Regierung ihren Job nicht macht.