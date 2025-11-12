Böse Stimmen aus der Vergangenheit

Das Wissen über das Horror-Regime der Nazis nimmt bei den Jungen immer mehr ab. Dabei wäre das Interesse bei vielen durchaus da – aber das stillen sie mittlerweile mehr bei TikTok als in der Schule. Holocaust-Videos „trenden“, leider auch jene, die die Gräueltaten relativieren, leugnen und ins Lächerliche ziehen. Da trifft man auf Holocaust-Memes, Challenges, bei denen man sich passend geschminkt als KZ-Opfer präsentiert, oder einen DJ, der vor einem Bild von Auschwitz das Lied „Gassed Up“ auflegt.