Schüsse bei Kontrolle? Polizei verfolgte Burschen

16-Jähriger randalierte am Polizeiposten

Noch mehr Probleme verursachte ein 16-Jähriger in Retz im Bezirk Hollabrunn. Er hatte in der Nacht auf Samstag einen E-Scooter beschädigt und mehrere Scheiben und Autoscheinwerfer eingeschlagen. Nach Zeugenhinweisen wurde der Jugendliche von der Polizei ausgeforscht. Auf der Dienststelle wurde er jedoch immer aggressiver. Der Beschuldigte bedrohte die Beamten und wollte mehrmals davonlaufen. Er wurde schließlich vorläufig festgenommen.