Schüsse bei Kontrolle? Polizei verfolgte Burschen

Ein lauter Knall ließ eine Streife bei einer Routinekontrolle in Niederösterreich hellhörig werden. Die Fahndung war rasch von Erfolg gekrönt – und endete mit einer Überraschung.
Es waren routinemäßige Verkehrskontrollen im Gange, als am Samstagabend nicht etwa ein Raser oder Alkolenker die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich lenkte. Stattdessen hallte unweit der Beamten gegen 18 Uhr in unmittelbarer Nähe ein lauter Knall durch Guntramsdorf im Bezirk Mödling. Kurz danach waren fünf Jugendliche zu sehen, die fluchtartig davonliefen – Schussalarm!
Bei Tankstelle ausgeforscht
Mehrere Streifen nahmen die Verfolgung auf. Wenig später wurden die Verdächtigen – fünf Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren – bei einer Tankstelle entdeckt. Eine Waffe fand man nicht bei ihnen, stattdessen aber einen frisch abgefeuerten Böller. Auch Cannabiskraut wurde sichergestellt. Das Quintett wurde angezeigt, weitere Ermittlungen sind noch im Gange.
16-Jähriger randalierte am Polizeiposten
Noch mehr Probleme verursachte ein 16-Jähriger in Retz im Bezirk Hollabrunn. Er hatte in der Nacht auf Samstag einen E-Scooter beschädigt und mehrere Scheiben und Autoscheinwerfer eingeschlagen. Nach Zeugenhinweisen wurde der Jugendliche von der Polizei ausgeforscht. Auf der Dienststelle wurde er jedoch immer aggressiver. Der Beschuldigte bedrohte die Beamten und wollte mehrmals davonlaufen. Er wurde schließlich vorläufig festgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.