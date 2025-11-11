Vorteilswelt
Plötzlich lauter Knall

Schüsse bei Kontrolle? Polizei verfolgte Burschen

Niederösterreich
11.11.2025 05:45
Ein lauter Knall löste einen Großeinsatz der Polizei in Guntramsdorf aus. (Symbolbild)
Ein lauter Knall löste einen Großeinsatz der Polizei in Guntramsdorf aus. (Symbolbild)(Bild: Birbaumer Christof)

Ein lauter Knall ließ eine Streife bei einer Routinekontrolle in Niederösterreich hellhörig werden. Die Fahndung war rasch von Erfolg gekrönt – und endete mit einer Überraschung.

Es waren routinemäßige Verkehrskontrollen im Gange, als am Samstagabend nicht etwa ein Raser oder Alkolenker die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich lenkte. Stattdessen hallte unweit der Beamten gegen 18 Uhr in unmittelbarer Nähe ein lauter Knall durch Guntramsdorf im Bezirk Mödling. Kurz danach waren fünf Jugendliche zu sehen, die fluchtartig davonliefen – Schussalarm!

Bei Tankstelle ausgeforscht
Mehrere Streifen nahmen die Verfolgung auf. Wenig später wurden die Verdächtigen – fünf Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren – bei einer Tankstelle entdeckt. Eine Waffe fand man nicht bei ihnen, stattdessen aber einen frisch abgefeuerten Böller. Auch Cannabiskraut wurde sichergestellt. Das Quintett wurde angezeigt, weitere Ermittlungen sind noch im Gange.

16-Jähriger randalierte am Polizeiposten
Noch mehr Probleme verursachte ein 16-Jähriger in Retz im Bezirk Hollabrunn. Er hatte in der Nacht auf Samstag einen E-Scooter beschädigt und mehrere Scheiben und Autoscheinwerfer eingeschlagen. Nach Zeugenhinweisen wurde der Jugendliche von der Polizei ausgeforscht. Auf der Dienststelle wurde er jedoch immer aggressiver. Der Beschuldigte bedrohte die Beamten und wollte mehrmals davonlaufen. Er wurde schließlich vorläufig festgenommen.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
