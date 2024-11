S-Link-Gesellschaft wird jetzt doch aufgelöst

Paukenschlag am Mittwoch! Die S-Link-Projektgesellschaft wird nach dem „Nein“ der Bevölkerung bei der Befragung am vergangenen Sonntag doch aufgelöst. Das haben Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) und der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Bernhard Auinger (SPÖ), am Mittwoch bei einem Treffen vereinbart. Zunächst gab es noch Hoffnung auf ein Weiterbestehen, um mit dem Wissen andere Schienenprojekte im Zentralraum umsetzen zu können. Dazu kommt es nicht, zehn Mitarbeiter sind ihre Jobs los. Der eine oder andere könnte laut Auinger für Stadtprojekte in den Dienst der Landeshauptstadt wechseln. Informiert wurden die Mitarbeiter am Mittwochnachmittag. „Wir werden für die Mitarbeiter sozialverträgliche Lösungen finden und selbstverständliche alle Fristen einhalten“, so Landesvize Schnöll. Wie es jetzt mit dem Verkehr in der Stadt jetzt genau weiter geht, ist unklar. Der Bürgermeister will in einem ersten Schritt, wie angekündigt, ein Schnellbussystem anstatt des S-Links installieren. „Wir müssen auch über den Tellerrand schauen. Wir sind bereit einen Teil des Budgets für die Pendler zur Verfügung zu stellen“, so Auinger. Die Mittel könnten etwa in Park&Ride-Anlagen laufen.