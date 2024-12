Dieses Ländle-Duo ist beim Weltcupauftakt am Start

„Sehr cool, dass es geklappt hat“, freut sich das Duo, das schon in der Vergangenheit zu vereinzelten Weltcupstarts gekommen war. „Wir haben für die Quali sowohl die Starttrainings in Sölden als auch die Tage im Pitztal und die Rennen zuletzt in Schweden herangezogen“, verrät Gutenbrunner, der hofft, dass die Youngsters den arrivierten Läufern um Johannes Rohrweck oder Adam Kappacher „Dampf machen“ können – wie es in den Trainings teilweise bereits der Fall war.