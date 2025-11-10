Erst mit Trump-Gruß gefeiert, dann Schlag kassiert

„Habe etwas zu ihm gesagt“

Die Folge: Payne wurde des Feldes verwiesen. „Zwei Spielzüge zuvor hatten wir eine kleine Rangelei, hin und her. Dann haben wir gepunktet und ich bin zu ihm gegangen. Ich habe etwas zu ihm gesagt, nichts Verrücktes, und dann hat er beschlossen, auf mich loszugehen“, sagte St. Brown gegenüber „ESPN“.