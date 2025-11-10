Vorteilswelt
Aufreger in der NFL

Erst mit Trump-Gruß gefeiert, dann Schlag kassiert

US-Sport
10.11.2025 11:29
Daron Payne schlug Amon-Ra St. Brown ins Gesicht.
Daron Payne schlug Amon-Ra St. Brown ins Gesicht.(Bild: Krone KREATIV/x.com/MySportsUpdate)

Aufreger in der NFL: Beim 44:22-Sieg seiner Detroit Lions gegen die Washington Commanders feierte Amon-Ra St. Brown erst mit einem Gruß an US-Präsident Donald Trump. Wenig später wird er dann plötzlich von einem Gegenspieler attackiert.

0 Kommentare

Was war passiert? Der Deutsch-Amerikaner hatte seinen Touchdown mit einem Gruß an US-Präsident Donald Trump, der mit etwas Verspätung im Stadion angekommen war, bejubelt. Der 26-Jährige zeigte ein paar Tanzschritte, die stark an jene erinnerten, die Trump häufiger bei Wahlkampfveranstaltungen gemacht hatte. Zuvor hatte St. Brown in Richtung Tribüne gezeigt.

Dann der große Aufreger: Im zweiten Viertel schlug ihm Gegner Daron Payne mit der rechten Hand ins Gesicht.

Hier die Attacke im Video:

„Habe etwas zu ihm gesagt“
Die Folge: Payne wurde des Feldes verwiesen. „Zwei Spielzüge zuvor hatten wir eine kleine Rangelei, hin und her. Dann haben wir gepunktet und ich bin zu ihm gegangen. Ich habe etwas zu ihm gesagt, nichts Verrücktes, und dann hat er beschlossen, auf mich loszugehen“, sagte St. Brown gegenüber „ESPN“.

