Dem Wolf geht es bald noch früher an den Pelz

Tötung nur durch Jäger, nach einmaliger Annäherung

Für Vertreibung und Vergrämung von Wölfen gab es bisher genau geregelte Anwendungsfälle, die nun fast gänzlich wegfallen. „Die Landwirtschaft und die Jäger übernehmen hier gemeinsam Verantwortung für das heimische Tierwohl“, sagt Landesvize Stephan Pernkopf. An erste-Stelle werde aber der Schutz des Menschen gestellt. Die Wolfs-Problematik betreffe vor allem dünn besiedelte Gebiete am Land. In Zwettl wurde kürzlich ein Wolf erlegt, der sich mehrmals Wohnhäusern näherte. Eltern hätten da auch Sorgen, ihre Kinder unbesorgt im Wald spielen zu lassen.



