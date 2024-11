Auf Umwegen ins Klassenzimmer

Einsteigergehalt als Wermutstropfen

Mittlerweile im dritten Dienstjahr unterrichtet Hans-Peter Pollak aus Oberwart. Zuerst Bürokaufmann, dann 13 Jahre Fahrschullehrer, begann er mit 47 Jahren sein Studium an der PH Burgenland und erfuhr so mehr über den pädagogischen Aspekt. Sein Job als Volksschullehrer an einer steirischen Volksschule erfüllt ihn, aber der späte Job-Einstieg sorgt auch für einen Beigeschmack. „Wenn man schon Quereinsteiger anspricht, dann ist es umso frustrierend, wenn einem Vordienstzeiten nicht angerechnet werden und man in der Mitte des Lebens mit einem Berufsanfängergehalt einsteigt“, sieht Pollak vor allem die Politik am Zug.