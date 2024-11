Bahnhof Dornbirn soll sicherer werden

So informierte die Stadtverwaltung am Mittwoch darüber, dass ein neuer Securitydienst am Busbahnhof eingesetzt werden wird. Weiters wird die Stadtpolizei in den kommenden Wochen sowohl am Morgen als auch in den Abendstunden mit einem eigenen Standposten vor Ort sein, auch um den Fahrgästen ein sicheres Umfeld zu vermitteln. Schon bisher hat die Exekutive am Areal regelmäßig Streifendienst versehen, zudem ist der Platz videoüberwacht.