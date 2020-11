Der Tag, als in Kaprun die Zeit stehen blieb

Der Rauch wird im stockfinsteren hinteren Zugabteil dichter, erste Hilferufe ertönen. Der Zugführer bemerkt dies nicht, er sitzt am anderen Ende. Langsam breitet sich Panik aus. Die Türen sind fest verschlossen – aus Sicherheitsgründen. Es gibt keine Feuerlöscher, keine Notfallhämmer. Bayrische Skifahrer versuchen, mit Skistöcken die Scheiben einzuschlagen. Zu lange dauert es, bis ein kleines Loch in der zerkratzen Kunststoffscheibe entsteht. Der Qualm wird währendessen dichter, der Feuerschein ist das einzige Licht in der Dunkelheit. „Ich wusste, wir müssen raus, sonst ist es vorbei. Ich warf meine Tochter in den Stollen“, zitiert die „Krone“ damals einen Überlebenden.