Wehrschütz: „Nicht geahnt, dass es so knapp wird“

Ohrenbetäubendes Krachen, berstende Balken und verängstigte Schreie! So wurde ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz Samstag gegen 1.20 Uhr Früh im ukrainischen Hotel Zum kleinen Fischerdorf aus dem Schlaf gerissen. Doch so idyllisch der Name der bescheidenen Unterkunft auch klingen mag, der frühmorgendliche russische Raketenhagel versetzte Hunderte Bewohner dreier Ortschaften in Angst und Schrecken. Denn nur wenige Kilometer entfernt liegt Saporischschja: Europas größtes AKW! Diesmal standen zum Glück nur Stromleitungen im Visier.