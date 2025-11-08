Austria: Europacup-Legenden als Glücksbringer

Bei diesen Namen schlagen die Herzen aller Austria-Fans höher: Jocelyn Blanchard, Fernando Troyansky, Ernst Dospel, Michi Wagner. Deshalb zahlt es sich heute definitiv aus, etwas früher dran zu sein.
Denn die Kicker jener Veilchen-Truppe, die vor 20 Jahren ins Viertelfinale des UEFA Cups einzog, stehen ab 14.30 Uhr am Vorplatz der Ost-Tribüne für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Obwohl die Austria aktuell von derartigen Höhenflügen ziemlich weit entfernt scheint, ist die Fan-Begeisterung bei den Violetten so groß wie überhaupt noch nie.
Gegen den GAK werden mindestens 12.000 Zuschauer live dabei sein, bei den Mitgliederzahlen sprengte man vor wenigen Tagen erstmals die 9000er-Marke. Und auch beim jüngsten 1:2 in der Südstadt gegen Hartberg gab der Veilchen-Anhang trotz raschem 0:2-Rückstand unbeirrt bis zum Ende Vollgas. Deshalb führte Trainer Stephan Helm auch nach Schlusspfiff der erste Weg zu den Fans, denen er demonstrativ Sonderapplaus spendete.
„Weil man merkt, dass die Fans mit uns durch alle Höhen und Tiefen gehen. Und weil man merkt, dass sie genau einschätzen können, dass sich die Mannschaft zerreißt und alles auf dem Platz lässt.“ Das alleine wird heute aber zu wenig sein, gegen den GAK sind drei Punkte einfach „Pflicht“. Das wird wohl auch der geduldigste Austrianer so sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.