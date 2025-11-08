Vorteilswelt
Prominenter Besuch

Austria: Europacup-Legenden als Glücksbringer

Bundesliga
08.11.2025 08:21
Die Wiener Austria trifft heute auf den GAK.
Die Wiener Austria trifft heute auf den GAK.(Bild: GEPA pictures/ Armin Rauthner)

Bei diesen Namen schlagen die Herzen aller Austria-Fans höher: Jocelyn Blanchard, Fernando Troyansky, Ernst Dospel, Michi Wagner. Deshalb zahlt es sich heute definitiv aus, etwas früher dran zu sein.

Denn die Kicker jener Veilchen-Truppe, die vor 20 Jahren ins Viertelfinale des UEFA Cups einzog, stehen ab 14.30 Uhr am Vorplatz der Ost-Tribüne für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Obwohl die Austria aktuell von derartigen Höhenflügen ziemlich weit entfernt scheint, ist die Fan-Begeisterung bei den Violetten so groß wie überhaupt noch nie.

Lesen Sie auch:
Wer jubelt in Wien-Favoriten?
Spiel hier im Ticker
Bundesliga: Austria Wien gegen GAK ab 17 Uhr LIVE
08.11.2025

Gegen den GAK werden mindestens 12.000 Zuschauer live dabei sein, bei den Mitgliederzahlen sprengte man vor wenigen Tagen erstmals die 9000er-Marke. Und auch beim jüngsten 1:2 in der Südstadt gegen Hartberg gab der Veilchen-Anhang trotz raschem 0:2-Rückstand unbeirrt bis zum Ende Vollgas. Deshalb führte Trainer Stephan Helm auch nach Schlusspfiff der erste Weg zu den Fans, denen er demonstrativ Sonderapplaus spendete. 

„Weil man merkt, dass die Fans mit uns durch alle Höhen und Tiefen gehen. Und weil man merkt, dass sie genau einschätzen können, dass sich die Mannschaft zerreißt und alles auf dem Platz lässt.“ Das alleine wird heute aber zu wenig sein, gegen den GAK sind drei Punkte einfach „Pflicht“. Das wird wohl auch der geduldigste Austrianer so sehen.

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
