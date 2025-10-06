Tag X rückt näher: Fast alle Fahrpläne ändern sich

Ein Zwei-Stunden-Takt ist auf der Ennstal-Linie (zwischen Graz und Innsbruck) und auf der Pyhrn-Linie (zwischen Graz und Linz) geplant. In Richtung Marburg (Slowenien) gibt es sogar einen Stundentakt.

Vorbereitungen begannen vor sieben Jahren

Doch die Neuerungen gehen weit über den Bahn-Fernverkehr hinaus. Der 14. Dezember ist der Tag X, an dem sich fast alle Fahrpläne in der Steiermark bis hin zu den Regionalbussen ändern. Die Vorbereitungen darauf begannen schon vor sieben Jahren, berichtet Bernhard Breid, Referatsleiter für den öffentlichen Verkehr im Land Steiermark.