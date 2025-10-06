Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht nur Koralm

Tag X rückt näher: Fast alle Fahrpläne ändern sich

Steiermark
06.10.2025 13:34
Präsentation der Fahrpläne in Graz mit Landeshauptmann Mario Kunasek, ÖBB-Chef Andreas Matthä ...
Präsentation der Fahrpläne in Graz mit Landeshauptmann Mario Kunasek, ÖBB-Chef Andreas Matthä und Nationalratsabgeordnetem Wolfgang Moitzi(Bild: Jauschowetz Christian)

Die Koralmbahn bringt nicht nur Änderungen für die Weststeiermark, sondern hat ab 14. Dezember auch Auswirkungen auf den restlichen Fernverkehr und den gesamten steirischen Nahverkehr – inklusive Regionalbusse. So fährt die S-Bahn-Linie 1 künftig von Mürzzuschlag bis Spielfeld-Straß und ersetzt damit zwei bestehende Linien.

0 Kommentare

Am Montagvormittag steht in Graz ein nagelneuer Zug: „Er ist erst circa 1000 Kilometer gefahren“, erzählt Triebwagenführer David Weißenbacher aus dem südsteirischen Wolfsberg. 213 Sitze (darunter zwölf in der ersten Klasse), barrierefreie Einstiege, Abstellplätze für Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle, Internet: Es handelt sich um einen der ersten von 27 bestellten Interregio-Zügen.

Die ÖBB wollen mit ihnen den Fernverkehr im „inneralpinen Bereich“ (etwa Ennstal und Murtal) attraktiver machen – und Sorgen nehmen, dass diese Regionen durch die Koralmbahn aufs Abstellgleis kommen. „Ich kenne die Befürchtungen“, sagt SPÖ-Nationalratsabgeordneter Wolfgang Moitzi aus Spielberg. „Aber das Angebot wird ausgeweitet.“

Triebwagenführer David Weißenbacher im Cockpit des neuen Interregio-Zugs von Siemens
Triebwagenführer David Weißenbacher im Cockpit des neuen Interregio-Zugs von Siemens(Bild: Jauschowetz Christian)

Vom Aichfeld geht es direkt nach Graz
Als Beispiel nennt er den Bahnhof Knittelfeld, wo es künftig 78 statt 66 Verbindungen pro Tag gibt. Neu sind Direktverbindungen zwischen dem Aichfeld und Graz alle zwei Stunden, abends fahren die letzten Züge später. In Richtung Wien gibt es beinahe einen Halbstundentakt, mit einem Wermutstropfen: Reisende müssen fast immer in Bruck umsteigen – ab Mitte nächsten Jahres soll aber gewährleistet sein, dass man dabei nicht den Bahnsteig wechseln muss.

Ein Zwei-Stunden-Takt ist auf der Ennstal-Linie (zwischen Graz und Innsbruck) und auf der Pyhrn-Linie (zwischen Graz und Linz) geplant. In Richtung Marburg (Slowenien) gibt es sogar einen Stundentakt.

Vorbereitungen begannen vor sieben Jahren
Doch die Neuerungen gehen weit über den Bahn-Fernverkehr hinaus. Der 14. Dezember ist der Tag X, an dem sich fast alle Fahrpläne in der Steiermark bis hin zu den Regionalbussen ändern. Die Vorbereitungen darauf begannen schon vor sieben Jahren, berichtet Bernhard Breid, Referatsleiter für den öffentlichen Verkehr im Land Steiermark.

Lesen Sie auch:
Ab 14. Dezember fahren Personenzüge durch den neuen Koralmtunnel. 
Ticketverkauf startet
Koralmbahn: ÖBB schalten die neuen Fahrpläne frei
06.10.2025
Mit Fahrplan-Wechsel
Neun Minuten flotter in Wien, aber mehr alte Züge
25.09.2025

Beispiel S-Bahnen: Auch hier gibt es künftig noch mehr Angebot – und eine entscheidende Änderung. Die S1, die derzeit nur Bruck und Graz verbindet, fährt künftig von Mürzzuschlag über Bruck und Graz bis Spielfeld-Straß. Sie ersetzt damit die derzeitigen S-Bahn-Linien 5 und 9. Wer also beispielsweise von Frohnleiten nach Leibnitz will, muss nicht mehr in Graz umsteigen! 

Salzkammergutbahn wird verlängert
Fahrplan-Verdichtungen sind zudem auf der S51 (Spielfeld-Straß nach Bad Radkersburg), auf der S8 (Bruck nach Unzmarkt) und der R9 (Schladming bis Bischofshofen) geplant. Die Züge der Salzkammergutbahn werden von Stainach-Irdning über Liezen nach Selzthal verlängert.

Alle neuen Fahrzeiten sind beim steirischen Verkehrsverbund bereits abrufbar. In den Regionen werden in den nächsten Wochen eigene Informationsveranstaltungen folgen.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WeststeiermarkMürzzuschlagGrazWolfsbergSteiermarkSpielberg
SPÖ
KoralmbahnFahrradInternetÖBB
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
143.035 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.168 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
104.394 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1415 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1201 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1185 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf