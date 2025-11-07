Nach fünf Jahren Leerstand wird nun endlich gebaut

Öffnung zur Landstraße

Nun wird sich mit dem Neubau das Gebäude zur Landstraße öffnen. Ein besonderes Highlight wird die Loggia im zweiten Obergeschoss, die sich über die gesamte Breite der Fassade spannt und den Blick auf das Treiben der Landstraße ermöglicht. Die Eröffnung des neuen Hauses ist im Jubiläumsjahr 2026 zum 75-jährigen Firmenbestehen geplant.