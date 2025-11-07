Junge Oberösterreicher schuhplattelten in Wüste

Dreitägiges Fetsival

„Wir waren zwölf Schuhplattler und ein Harmonikaspieler. Das Festival hat von 23. bis 26. Oktober gedauert, danach haben wir noch ein paar Tage drangehängt“, so Leiter Florian Pöchhacker. „Die Leute dort waren total begeistert von unseren Lederhosen und wollten gleich Fotos machen“, lacht der 25-Jährige. Doch es war nicht nur die Tracht, die in der Sahara für Begeisterung sorgte: „Es hat geheißen, wir hätten so viel Power gehabt, dass wir die Bühne zum Beben gebracht haben“, ist der Leiter zurecht stolz auf die Truppe – auch zum dort unüblichen Mitklatschen brachten sie die Zuschauer. Insgesamt haben die 4Ort’sPlattler 30 Mitglieder zwischen 19 und 27 Jahren. Nächstes Jahr feiern sie ihr zehnjähriges Bestehen.