Spannender Ausflug

Junge Oberösterreicher schuhplattelten in Wüste

Oberösterreich
07.11.2025 10:00
Das 13-köpfige Ensemble aus Steyr-Land begeisterte das marokkanische Publikum.
Das 13-köpfige Ensemble aus Steyr-Land begeisterte das marokkanische Publikum.

Eine 13-köpfige Tanzgruppe aus Oberösterreich entfachte im fernen Marokko mit heimischen Volkstänzen eine Welle der Begeisterung. Und nicht nur das, auch ihre Tracht sorgte für Aufsehen und Staunen bei den Gastgebern aus Afrika.



Marokko, ein geheimnisvolles Land mit weiten Wüsten, uralten Dörfern, einer traditionsreichen Kultur und der geschäftigen Metropole Marrakesh. Und mittendrin: 13 junge Schuhplattler aus Oberösterreich. Die Gruppe 4Ort’sPlattler aus Dietach und Umgebung waren zu einem Folklore-Festival in die marokkanische Hauptstadt eingeladen worden, um den anspruchsvollen Volkstanz vorzuführen.

Dreitägiges Fetsival
„Wir waren zwölf Schuhplattler und ein Harmonikaspieler. Das Festival hat von 23. bis 26. Oktober gedauert, danach haben wir noch ein paar Tage drangehängt“, so Leiter Florian Pöchhacker. „Die Leute dort waren total begeistert von unseren Lederhosen und wollten gleich Fotos machen“, lacht der 25-Jährige. Doch es war nicht nur die Tracht, die in der Sahara für Begeisterung sorgte: „Es hat geheißen, wir hätten so viel Power gehabt, dass wir die Bühne zum Beben gebracht haben“, ist der Leiter zurecht stolz auf die Truppe – auch zum dort unüblichen Mitklatschen brachten sie die Zuschauer. Insgesamt haben die 4Ort’sPlattler 30 Mitglieder zwischen 19 und 27 Jahren. Nächstes Jahr feiern sie ihr zehnjähriges Bestehen.

Zwei Gruppe war dabei
Auch zwei weitere Gruppen aus Oberösterreich – die Volkstanzgruppe Ternberg und die Tanzgruppe aus Treubach – waren mit dabei. Gemeinsam zeigten sie, dass Tradition lebendig bleibt, wenn man sie teilt – und dass ein guter Schuhplattler auch im Wüstensand wirkt.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
