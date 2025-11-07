Vorteilswelt
Lenker ausgeforscht

Parkendes Auto zerstört und einfach weitergefahren

Oberösterreich
07.11.2025 08:30
Der 35-Jährige war nicht stehen geblieben, nachdem er ein geparktes Auto stark demoliert hatte ...
Der 35-Jährige war nicht stehen geblieben, nachdem er ein geparktes Auto stark demoliert hatte (Symbolbild)(Bild: Birbaumer Christof)

Wer nach einem Unfall nicht stehen bleibt, die Polizei informiert oder zumindest seine Daten hinterlässt, der begeht Fahrerflucht. Das musste auch ein 35-jähriger Türke aus Wels einsehen: Rund eine Woche, nachdem er ein geparktes Auto schwer beschädigt hatte, wurde er von der Polizei ausgeforscht. 

Einfach weiterfahren geht nicht! Bereits vergangenen Freitag gegen 21:12 Uhr ereignete sich in Schwanenstadt ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht. Ein zunächst unbekannter Lenker kollidierte mit seinem PKW mit dem am Straßenrand geparkten PKW eines 49-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck und beschädigte dabei die gesamte rechte Fahrzeugseite. Ohne anzuhalten, die erforderlichen Daten auszutauschen oder die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend vom Unfallort. 

35-Jähriger ausgeforscht
Nach Erhebungen durch die Polizeiinspektion Schwanenstadt und mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der bislang unbekannte Lenker am Donnerstag nun doch noch ausgeforscht werden. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 35-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Wels. Der Beschuldigte zeigte sich geständig. Der Schaden am Fahrzeug von dem 49-Jährigen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. 
Der 35-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

