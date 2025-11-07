Parkendes Auto zerstört und einfach weitergefahren

35-Jähriger ausgeforscht

Nach Erhebungen durch die Polizeiinspektion Schwanenstadt und mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der bislang unbekannte Lenker am Donnerstag nun doch noch ausgeforscht werden. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 35-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Wels. Der Beschuldigte zeigte sich geständig. Der Schaden am Fahrzeug von dem 49-Jährigen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Der 35-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.