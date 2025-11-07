Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frisch aus Gefängnis

Lange Haft für verhinderten Tankstellenräuber (21)

Oberösterreich
07.11.2025 15:15
Der 21-Jährige ist am Landesgericht Linz nicht unbekannt
Der 21-Jährige ist am Landesgericht Linz nicht unbekannt(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Das ist wohl nicht mit Resozialisierung gemeint: Gerade aus dem Gefänfgnis gekommen fiel einem 21-Jährigen Linzer nichts besser ein, als eine Tankstelle in der Landeshauptstadt zu überfallen. Allerdings wurde der Bursch überwältigt und landete nun erneut vor Gericht.

0 Kommentare

So jung und schon so eine Vorgeschichte: Ein 21-jähriger Mann musste sich am Freitag am Landesgericht Linz verantworten, weil er am 8. September eine Linzer Tankstelle überfallen hatte. Die Angestellte weigerte sich, ihm Geld zu geben, woraufhin er ihr eine Verstauchung am Handgelenk verpasste, bevor Stammkunden dazwischengingen.

Wiederholungstäter
Er bekam 22 Monate unbedingte Haft, dazu weitere 16 Monate von einem früheren Urteil: Er war bereits im Winter wegen eines schweren Raubs verurteilt worden. Erst kurz vor dem Tankstellenraub war nach acht Monaten unbedingter Haft wieder freigekommen, die damals bedingten 16 Monate wurden nun in unbedingte Haft umgewandelt.

Mildernd gewertet wurde sein Geständnis und die Tatsache, dass es bei der Tat bei einem Versuch geblieben war. Erschwerend hingegen die einschlägige Vorstrafe und der schnelle Rückfall. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
152.231 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
109.511 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
94.993 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Aber kein Mordversuch
Extrem-Raser (20) muss 30 Monate ins Gefängnis
Frisch aus Gefängnis
Lange Haft für verhinderten Tankstellenräuber (21)
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Holocaust-Gedenken
KZ-Häftlinge fanden Gräber aus der Bronzezeit
Linzer Software-Firma
Fabasoft schreibt Plus bei Umsatz und Gewinn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf