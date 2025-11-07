Vorteilswelt
Regie in Baden

Henry Mason: Drama voll Glamour und ohne Sexismus

Oberösterreich
07.11.2025 16:30
Der Regisseur und Autor Henry Mason, bekannter Theatermacher in Oberösterreich, inszeniert nun ...
Der Regisseur und Autor Henry Mason, bekannter Theatermacher in Oberösterreich, inszeniert nun in der Bühne Baden(Bild: Krone KREATIV/Bühne Baden/Christian Husar, Horst Einöder)

Tanz auf dem Vulkan: Henry Mason, einer der interessantesten Musiktheater-Macher mit Linzer Wurzeln, entfesselt Lehárs „Lustige Witwe“ auf der Bühne Baden. Auch wenn er diese im prallen Glanz und Abgrund von Paris der 1940er Jahre ansiedelt, muss er auch einige Altlasten rausschmeißen, wie er im „Krone“-Talk sagt.

0 Kommentare

Henry Mason ist ein Linzer Theatermacher, der zuletzt mit dem History-Thriller „Die Königinnen“ (2024) für das Linzer Musiktheater überregionale Furore machte. Mason ist auf vielen Bühnen gefragt.

Aktuell inszeniert er Franz Lehárs „Die lustige Witwe“ an der Bühne Baden, seine erste Operette. „Ich versuche, mit Respekt vor diesem wunderbaren Stück vorzugehen. Es ist eine romantische Komödie mit großartiger Musik, mit tollen, pfiffigen, ironischen Dialogen. Dem gerecht zu werden ist eine große Aufgabe“, sagt er im „Krone“-Talk.

Paris im Regen: In Henry Masons (o.) Inszenierung wird Hanna Glawari (Nina Bezu) von ...
Paris im Regen: In Henry Masons (o.) Inszenierung wird Hanna Glawari (Nina Bezu) von Schirmträgern umschwärmt(Bild: Bühne Baden/Christian Husar)

Weg mit „Altherrenwitzen“!
Er verlegt die Handlung in das Paris der späten 1940er-Jahre, eine Stadt im Wiederaufbau nach dem Krieg. Er betont Themen wie Neuanfang, Stolz und alte Wunden und entfernt sexistische „Altherrenwitze“. Ja, die gab es nämlich: „Wobei es in der ‘Lustigen Witwe‘ ein komisches Paradoxon gibt, weil Hanna Glawari fast eine prototypisch-feministische Figur ist. In ihrem ironischen Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen, die sie umgeben, und in ihrem Freiheitsdenken. Sie weigert sich auch, sich Danilo unterzuordnen. Das ist schon ein Geschlechterkampf auf Augenhöhe“, sagt Mason.

Die Kostüme greifen übrigens den „New Look“ von Dior auf. Insgesamt: „Eine schwierige Gratwanderung zwischen Respekt vor dem Original und einem Anpassen ans Heute.“ Premiere ist heute, Freitag.

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

