Henry Mason: Drama voll Glamour und ohne Sexismus

Weg mit „Altherrenwitzen“!

Er verlegt die Handlung in das Paris der späten 1940er-Jahre, eine Stadt im Wiederaufbau nach dem Krieg. Er betont Themen wie Neuanfang, Stolz und alte Wunden und entfernt sexistische „Altherrenwitze“. Ja, die gab es nämlich: „Wobei es in der ‘Lustigen Witwe‘ ein komisches Paradoxon gibt, weil Hanna Glawari fast eine prototypisch-feministische Figur ist. In ihrem ironischen Blick auf die gesellschaftlichen Strukturen, die sie umgeben, und in ihrem Freiheitsdenken. Sie weigert sich auch, sich Danilo unterzuordnen. Das ist schon ein Geschlechterkampf auf Augenhöhe“, sagt Mason.