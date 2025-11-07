Die Radgarage verkam wieder einmal zur Müllhalde

Vor einem Monat wurde das neu umgebaute Busterminal am Linzer Bahnhof eröffnet. Wie berichtet, sorgte vor allem der rote Radweg zwischen Busspur und Kfz-Fahrbahn für Aufregung, da es beim Ausscheren der Busse immer wieder zu brenzligen Situationen kommt. Optisch wirkt der größte Busterminal des Landes allerdings um einiges einladender als vor der sieben Millionen Euro teuren Modernisierung. Die neuen LED-Leuchten und die reflektierenden Deckenplatten sorgen für ein angenehmes Licht.