Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Terminal-Schandfleck

Die Radgarage verkam wieder einmal zur Müllhalde

Oberösterreich
07.11.2025 09:00
Mehr als eine Woche lang sah der Stiegenabgang so aus. Nur einen Tag nach der Reinigung lag ...
Mehr als eine Woche lang sah der Stiegenabgang so aus. Nur einen Tag nach der Reinigung lag wieder eine Spritze herum.(Bild: MAZ)

Eigentlich schien das Problem gelöst, doch nach der Modernisierung des Busterminals klappte die Reinigung der Radgarage wieder nicht. Der Keller wurde zehn Tage nicht gesäubert. Nur einen Tag nach dem ersten Aufräumen lagen wieder Müll und sogar Drogenspritzen herum.

0 Kommentare

Vor einem Monat wurde das neu umgebaute Busterminal am Linzer Bahnhof eröffnet. Wie berichtet, sorgte vor allem der rote Radweg zwischen Busspur und Kfz-Fahrbahn für Aufregung, da es beim Ausscheren der Busse immer wieder zu brenzligen Situationen kommt. Optisch wirkt der größte Busterminal des Landes allerdings um einiges einladender als vor der sieben Millionen Euro teuren Modernisierung. Die neuen LED-Leuchten und die reflektierenden Deckenplatten sorgen für ein angenehmes Licht.

Ein schon beseitigter Schandfleck ist nun aber wieder zurückgekehrt. Obwohl auch hier Verbesserungen durch ein Facility Management und regelmäßige Kontrollen des Wachdienstes angekündigt worden waren, ließ die Reinigung der Radgarage zuletzt zehn Tage lang auf sich warten. Das Stiegenhaus glich zusehends einer Müllhalde. Erst Mitte dieser Woche wurde im Radkeller wieder aufgeräumt.

Zitat Icon

Ab kommender Woche wird der Stiegenabgang dreimal wöchentlich gereinigt. 

Stellungnahme der Schiene OÖ

Lücke in der Reinigung
Gestern, Donnerstag, lag schon wieder Müll und auch eine gebrauchte Spritze herum. Von der für den Radkeller zuständigen Schiene OÖ heißt es dazu auf Anfrage der „Krone“: „Die Lücke in der Reinigung des Stiegenabgangs ist aktuell im Übergang der Zuständigkeiten begründet. Wir bedauern die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Es gab bereits am Dienstag eine Sonderreinigung, ab kommender Woche wird der Stiegenabgang dreimal wöchentlich gereinigt.“

Lesen Sie auch:
Radfahrer teilen sich mit Bussen und Autos eine Fahrbahn. Das sorgt bei den Pedalrittern für ein ...
Umbau ist fertig
Am neuen Busterminal läuft es noch nicht rund
09.10.2025
Krone Plus Logo
„Krone“ vor Ort
Warum der neue Busterminal lebensgefährlich ist
08.10.2025

Zur Erklärung: Die Schiene OÖ übernahm als neuer Betreiber des Busterminals auch den Fahrradkeller. Die Erhaltung und Wartung lag davor in den Händen der Stadt Linz. Probleme bereitete auch das Zutrittssystem zum Radkeller. „Dieses wird in den nächsten Tagen reaktiviert, und unser Facility Management achtet darauf, dass das System dauerhaft funktionsfähig bleibt“, so der Verkehrsverbund. 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Der Tech-Milliardär Elon Musk sieht Teslas Zukunft in selbstfahrenden Robotaxis und humanoiden ...
Aktionäre stimmten ab
Elon Musk bekommt seine Billion-Dollar-Chance
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
145.465 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.498 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
90.179 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Spannender Ausflug
Junge Oberösterreicher schuhplattelten in Wüste
Terminal-Schandfleck
Die Radgarage verkam wieder einmal zur Müllhalde
Lenker ausgeforscht
Parkendes Auto zerstört und einfach weitergefahren
Krone Plus Logo
Große Studie ergab
Jung-Papas schlucken mehr Psychopharmaka als Mamas
Krone Plus Logo
Vor Ried – BW Linz
Derby gegen die „Ex“ ist absolut nichts Besonderes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf