Polizei kontrolliert verstärkt E-Scooter-Fahrer

Unfälle sinken

Die Polizei wird daher verstärkt auf die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit von 25 km/h und der Helmpflicht achten, die technische Ausstattung im Auge behalten, Verstöße wegen Alkohol- oder Drogenkonsums auf zwei Rädern ahnden. „Dank unserer Schwerpunktaktionen im Autoverkehr sinken die Zahlen der Unfälle und jene der tödlich Verunglückten. Denselben Effekt sollen die Kontrollen bei E-Scooter & Co. haben“, betont Goldenitsch. Allein 2024 wurden bei Unfällen mit dem Rad im Burgenland 152 Verletzte registriert, bei jenen mit E-Bikes 56, mit einem E-Scooter 30 – schon deutlich mehr als 2023.