Über 100.000 Euro weg: Pensionist verlor Vermögen

Die Welle von Betrügereien reißt nicht ab: In Tirol verlor jetzt ein Pensionist (69) eine horrende Summe von mehr als 100.000 Euro. Ein Investment auf einer Internetplattform stürzte den Mann ins finanzielle Verderben. Von den Tätern fehlt – wie meistens – jede Spur!
Zwischen Ende Juli und Anfang September wurde der 69-Jährige aus dem Bezirk Kufstein quasi um ein Vermögen gebracht. Der Pensionist wollte eigentlich sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Der gutgläubige Mann sei durch falsche Gewinnversprechen auf einer Anlageplattform zu mehreren Überweisungen überredet worden.
Gewinne blieben aus
In Wahrheit steckten aber skrupellose Betrüger hinter der Masche. Alles in allem habe das Opfer über die Monate hinweg einen sechsstelligen Eurobetrag an die Kriminellen überwiesen. Gewinne blieben freilich aus.
Sechsstelliger Betrag futsch
Als der Mann den Schwindel entdeckt bzw. bemerkt hatte, war es freilich schon zu spät. Das Geld ist wohl unwiederbringlich futsch. Wer hinter der Abzocke steckt, ist unklar. Polizeiliche Ermittlungen seien im Gange.
