Über 100.000 Euro weg: Pensionist verlor Vermögen

Zwischen Ende Juli und Anfang September wurde der 69-Jährige aus dem Bezirk Kufstein quasi um ein Vermögen gebracht. Der Pensionist wollte eigentlich sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. Der gutgläubige Mann sei durch falsche Gewinnversprechen auf einer Anlageplattform zu mehreren Überweisungen überredet worden.