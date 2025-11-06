Vorteilswelt
In Falle getappt

Senior (86) machte 10.000 Euro für Betrüger locker

Tirol
06.11.2025 14:34
Einmal mehr waren Betrüger „erfolgreich" (Symbolbild).
Einmal mehr waren Betrüger „erfolgreich“ (Symbolbild).(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)

Mehr als 10.000 Euro wollte ein betagter Mann aus dem Tiroler Bezirk Kitzbühel gewinnbringend auf einer Internet-Plattform investieren. Jetzt ist er sein gesamtes Geld los. Der gutgläubige Senior tappte in die Falle von Betrügern. Von den Tätern fehlt freilich jede Spur.



Eigentlich wollte der 86-Jährige sein Vermögen mit vermeintlich seriösen Investment-Geschäften vermehren. In der Zeit zwischen Mai und September habe der Senior – im Glauben, gewinnbringend in eine Online-Plattform zu investieren – mehr als 10.000 Euro überwiesen.

Geld floss auf Konto von Kriminellen
Der Haken an der Sache: Dahinter steckten dreiste Betrüger und das Geld floss direkt auf das Konto der Kriminellen. Als das Opfer den Schwindel erkannte, war es längst zu spät, das gesamte Geld ist futsch.

Mehrere Zehntausend Euro überwies das Opfer an Betrüger.
Zehntausende Euro weg
Klick auf Link endet mit finanzieller Katastrophe
01.11.2025
Tochter-Sohn-Trick
„Falsche Kinder“ zockten hilfsbereite Väter ab
01.11.2025

Wer hinter der fiesen Abzocke steckt, ist unklar. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen seien im Gange, hieß es am Donnerstag seitens der Exekutive.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

Folgen Sie uns auf