Senior (86) machte 10.000 Euro für Betrüger locker

Mehr als 10.000 Euro wollte ein betagter Mann aus dem Tiroler Bezirk Kitzbühel gewinnbringend auf einer Internet-Plattform investieren. Jetzt ist er sein gesamtes Geld los. Der gutgläubige Senior tappte in die Falle von Betrügern. Von den Tätern fehlt freilich jede Spur.