Swarovski drückt trotz Plus auf die Euphoriebremse

Wachstum in allen Regionen

Im Schmuckbereich wurde indes ein Wachstum von neun Prozent verzeichnet. Geografisch wurde der „Like-for-Like-Umsatz“ gegenüber dem Jahr davor in Europa mit elf Prozent am meisten gesteigert, gefolgt von Amerika mit zehn Prozent und Asien mit drei Prozent – „trotz der Abkühlung in China“. Im Vorjahr hatte es geheißen, dass es bei chinesischen Konsumenten eine „Vertrauenskrise“ gäbe.