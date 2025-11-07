Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verband bestätigt:

Verurteilte Diebin darf bei Olympia an Start gehen

Olympia
07.11.2025 05:47
Julia Simon darf bei Olympia starten.
Julia Simon darf bei Olympia starten.(Bild: GEPA)

Die französische Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon darf nach ihrer Verurteilung wegen Diebstahls und Kreditkartenbetrugs an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d‘Ampezzo im kommenden Februar teilnehmen. Wie der französische Skiverband (FFS) mitteilte, wurde der 29-Jährigen ein sechsmonatiges Verbot an Wettkämpfen und Trainings ausgesprochen – fünf davon allerdings auf Bewährung.

0 Kommentare

Die Sperre gilt für alle Events der FFS und des Biathlon-Weltverbands IBU und ist mit dem 7. November in Kraft getreten. Den Auftakt der Weltcup-Saison im schwedischen Östersund ab dem 29. November wird Simon damit verpassen. Schon beim anschließenden Weltcup in Hochfilzen in Österreich wäre die Spitzenathletin aber wieder startberechtigt.

  Darüber hinaus erhielt Simon eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro, 15.000 davon auf Bewährung. Der französische Verband sprach von einer „sehr strengen“ Entscheidung durch die unabhängige Disziplinarkommission. Sowohl der Verband als auch Simon können innerhalb von sieben Tagen Berufung gegen die Entscheidung einlegen.

Strafrechtlich verurteilt
Simon war vor zwei Wochen vor dem Strafgericht in Albertville zu einer dreimonatigen Haftstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt worden. Der zehnmaligen Weltmeisterin war vorgeworfen worden, dass sie mit gestohlenen Kreditkartendaten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (29) sowie einer Team-Physiotherapeutin im Dezember 2021 sowie im August und September 2022 im Internet Waren im Wert von rund 2.500 Euro eingekauft haben soll.

Julia Simon
Julia Simon(Bild: AP/Petr David Josek)

Nachdem Simon die Vorwürfe lange bestritten und zudem argumentiert hatte, dass sie selbst Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden sei, gab sie vor einem Strafgericht die Vorwürfe des Diebstahls und Betrugs zu.

Lesen Sie auch:
Noah Kallan.
Rodel-Testlauf
In Olympia-Ort „noch ziemlich alles Baustelle“
06.11.2025
Teamkollegin verrät:
„Bald zurück auf Skiern!“ Ski-Ass doch zu Olympia?
06.11.2025

Die Vorwürfe waren intern Ende September 2022 aufgekommen. Braisaz-Bouchet erstattete im Frühsommer 2023 Anzeige. Daraufhin wurde Simon zwischenzeitlich vom Training ausgeschlossen und sogar kurz in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
139.625 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Sport-Mix
Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr
92.496 mal gelesen
Nach der Hochzeit im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs im Juni folgten für ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
86.918 mal gelesen
Mehr Olympia
Verband bestätigt:
Verurteilte Diebin darf bei Olympia an Start gehen
Krone Plus Logo
Er träumt von Olympia
ÖSV-Ass quälte Fitness-Influencer die Piste hinauf
Olympia in Mailand
Hälfte der 1,6 Millionen Eintrittskarten sind weg
Kaltstart in die WM
Nach Abschiebung: Lobnig in der Türkei angekommen
Krone Plus Logo
Skeleton-Ass Flock:
„Die Italiener werden ein paar Fahrten mehr haben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf