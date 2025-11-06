Goldene Nase | Kammer-Schmäh

Kammer-Schmäh. Mit dem Gagenparadies Wirtschaftskammer beschäftigt sich heute auch „Krone“-Wirtschaftskapazunder Dr. Georg Wailand. Er fragt in seinem Kommentar rhetorisch, ob man wissen wolle, wie es sei, wenn man sich selbst ins Knie schieße? Wailands Antwort: „Ganz einfach: Schauen Sie nur, wie die Wirtschaftskammer ihren Gehaltsabschluss gemacht hat, dann wissen Sie, wie das passieren kann.“ Unser Autor verweist auch auf den „Zaubertrick“ von Harald Mahrer, der die „Notbremse zog“ und verkündete, die Gehaltserhöhung für die Kammerangestellten werde statt 4,2 doch nur 2,1 Prozent betragen. Unser Wirtschafts-Profi schreibt: „Wie verkauft man eine Erhöhung um 4,2 Prozent als maßvolle 2,1 Prozent? Ganz einfach: Man lässt ein halbes Jahr alles, wie es ist und ab dann, ja, ab dann schlägt die Erhöhung um 4,2 Prozent durch.“ Solche Tricks von Zauberkünstlern seien auf der Bühne nicht möglich, „sondern nur in den Büros einer Organisation, die über Zwangsgebühren zu Milliarden an Finanzreserven gekommen ist“. Wailand fragt: „Ein Fall für Reformen?“ Die Antwort kann nur lauten: Ja, allerhöchste Zeit!