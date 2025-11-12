Vorteilswelt
Tipps vom Profi

WK Wien-Steuerabend 2025: So sparen Sie richtig

Wien
12.11.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: WKW)

Wie lässt sich 2025 steuerlich optimal abschließen – und was ändert sich 2026? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es beim Steuerabend 2025 der Wirtschaftskammer Wien, der am 25. November sowohl am Erste Bank Campus als auch online – per Livestream – stattfindet.

Gemeinsam mit den beiden langjährigen WKW-Partnern TPA Steuerberatung und Erste Bank erwartet die Besucher ein Abend voller praxisnaher Tipps, kompakter Updates und wertvoller Einblicke. Ab 18:30 Uhr öffnet der Erste Campus seine Türen, um den Gästen einen Abend zu bieten, der Steuerfragen verständlich, relevant und greifbar macht. Nach der Begrüßung um 19:00 Uhr startet das Vortragsprogramm mit Expertinnen und Experten aus der Finanz- und Steuerwelt.

Was Unternehmer jetzt wissen müssen

Den Beginn macht die Wirtschaftskammer Wien: Von Investitionen und steuerlichen Neuerungen über Mobilitätsvorteile für Auto, E-Bike & Co. bis hin zu den besten Steuerspartipps zum Jahresende – das Programm deckt alle wichtigen Themen ab, die für Unternehmen 2025 und 2026 relevant sind.
Die Wirtschaftskammer Wien präsentiert außerdem ihren neuen Steuerreport und liefert spannende Einblicke, wie betriebliche Investitionen das Wirtschaftswachstum ankurbeln und künftig noch gezielter gefördert werden können.

Im Anschluss erklärt TPA Steuerberatung, wie Unternehmerinnen und Unternehmer mit wenigen Schritten bares Geld sparen können und gibt Einblicke in die effektivsten Steuertipps. Die Erste Bank rundet das Programm mit praxisnahen Empfehlungen ab, wie der Gewinnfreibetrag optimal genutzt und Investitionen clever geplant werden. Moderiert wird der Abend von Gerald Gross (gross:media).

Austausch in entspannter Atmosphäre

Nach dem offiziellen Teil erwartet die Gäste eine Info-Zone – die perfekte Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen, Expertinnen und Experten persönlich kennenzulernen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Wer lieber digital teilnimmt, kann den Steuerabend auch online per Livestream verfolgen – eine Anmeldung ist in beiden Fällen bis 17. November 2025 möglich.

Anmeldung

PRÄSENZ-Anmeldung:
18:30 – 21:30 Uhr Präsenz: WK Wien Steuerabend 2025
Begrenzte Teilnehmerzahl

ONLINE-Anmeldung:
19:00 – 20:30 Uhr Online: WK Wien Steuerabend 2025
Sie erhalten den Link zum Einstieg automatisch via E-Mail nach Ihrer Anmeldung.

Ob im Saal oder vor dem Bildschirm: Der Steuerabend 2025 ist der perfekte Jahresausklang für alle, die ihre Finanzen auf Erfolgskurs bringen wollen.

