Verdächtiger geständig

Einbrecher stahl Goldschatz aus Tresor – entlarvt!

Tirol
05.11.2025 15:01
Im Zuge der Ermittlungen konnte jetzt ein Verdächtiger entlarvt werden.
Im Zuge der Ermittlungen konnte jetzt ein Verdächtiger entlarvt werden.(Bild: Birbaumer Christof)

Einen Wohnungseinbruch, bei dem im September im Osttiroler Iselsberg ein regelrechter Goldschatz aus einem Tresor gestohlen worden war, konnte die Polizei jetzt offenbar klären. Im Zuge der Ermittlungen wurde ein 30-jähriger Einheimischer als Tatverdächtiger ausgeforscht. Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Beamten auch Suchtgift.

Bereits im September war es in Iselberg zu dem Einbruch gekommen. Damals wurde in der betroffenen Wohnung der Tresor regelrecht geplündert. Die Beute: Goldmünzen im Wert von mehr als 10.000 Euro. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Bis jetzt! Im Zuge der Ermittlungen wurde jetzt ein 30-jähriger Einheimischer als Tatverdächtiger ausgeforscht.

Geld mit gestohlener Bankomatkarte
Der mutmaßliche Täter soll aber noch mehr auf dem Kerbholz haben: „Der Mann wird außerdem verdächtigt, mit einer widerrechtlich erlangten Bankomatkarte Anfang Oktober einen vierstelligen Eurobetrag behoben zu haben“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Im Zuge einer ersten Vernehmung zeigte sich der 30-Jährige umfassend geständig.

Die Ermittler

Drogen bei Hausdurchsuchung entdeckt
Dieser Tage wurde beim Verdächtigen eine Hausdurchsuchung durchgeführt. „Dabei konnten circa 300 Gramm Cannabiskraut, Rückstände von weiteren Suchtmitteln sowie Suchtmittelutensilien sichergestellt werden.“ Im Zuge einer ersten Vernehmung habe sich der 30-Jährige umfassend geständig gezeigt. Er wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

Hubert Rauth
Tirol

