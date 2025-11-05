Einbrecher stahl Goldschatz aus Tresor – entlarvt!

Bereits im September war es in Iselberg zu dem Einbruch gekommen. Damals wurde in der betroffenen Wohnung der Tresor regelrecht geplündert. Die Beute: Goldmünzen im Wert von mehr als 10.000 Euro. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur. Bis jetzt! Im Zuge der Ermittlungen wurde jetzt ein 30-jähriger Einheimischer als Tatverdächtiger ausgeforscht.