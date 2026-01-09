Was halten Sie von den Vorsätzen Ihres Partners?

Neues Jahr, neue Vorsätze – und statistisch gesehen für die meisten von uns letztlich neue Enttäuschungen. Wir fragen uns: Wie ist das eigentlich in einer Beziehung, finden Sie es gut, wenn der Partner sich Neujahrsvorsätze macht?
Laut Umfragen setzen sich etwa 30 bis 40 Prozent der Österreicher zu Neujahr Ziele wie gesünder leben, mehr Sport machen, Gewicht reduzieren oder mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Aber wie ist das, wenn sich in einer Partnerschaft nur einer Vorsätze macht, muss der andere dann automatisch mitmachen?
Und was ist, wenn man mit den Zielen des Partners gar nicht einverstanden ist? Oder schon von vorneherein weiß, dass das mit dem Einhalten nichts wird und alles vergebene Liebesmüh‘ ist? Was meinen Sie: Muss man den Partner unterstützen oder gar begleiten oder darf man sich da völlig rausnehmen?
Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt!
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.