Hand aufs Herz

Was halten Sie von den Vorsätzen Ihres Partners?

Intim
09.01.2026 11:19
Unterstützen Sie Ihren Partner bei seinen Vorsätzen?
Unterstützen Sie Ihren Partner bei seinen Vorsätzen?(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Neues Jahr, neue Vorsätze – und statistisch gesehen für die meisten von uns letztlich neue Enttäuschungen. Wir fragen uns: Wie ist das eigentlich in einer Beziehung, finden Sie es gut, wenn der Partner sich Neujahrsvorsätze macht?

0 Kommentare

Laut Umfragen setzen sich etwa 30 bis 40 Prozent der Österreicher zu Neujahr Ziele wie gesünder leben, mehr Sport machen, Gewicht reduzieren oder mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Aber wie ist das, wenn sich in einer Partnerschaft nur einer Vorsätze macht, muss der andere dann automatisch mitmachen?

Und was ist, wenn man mit den Zielen des Partners gar nicht einverstanden ist? Oder schon von vorneherein weiß, dass das mit dem Einhalten nichts wird und alles vergebene Liebesmüh‘ ist? Was meinen Sie: Muss man den Partner unterstützen oder gar begleiten oder darf man sich da völlig rausnehmen?

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
  • Teilen Sie also gerne mit uns Ihre Geschichten unten im Forum! Den Usern mit den interessantesten Kommentaren bieten wir die Möglichkeit, ihre persönliche Geschichte in einem Artikel zu erzählen!
  • Achtung: Mit Ihrem Kommentar im Forum unter diesem Artikel erteilen Sie der Redaktion die Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt!

Alles im „Krone+ Liebe“-Newsletter
Ein „Best-of“ Ihrer Kommentare sowie den „Hand aufs Herz“-Artikel lesen Sie in unserem wöchentlichen „Krone+ Liebe“-Newsletter. Abonnieren Sie ihn jetzt! 

Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?

  • Nicht vergessen: Damit erteilen Sie der Redaktion Ihre Zustimmung, dass wir Sie bei Bedarf einmalig in Zusammenhang mit dieser Story per E-Mail kontaktieren dürfen, um Ihre Geschichte für einen Artikel genauer zu besprechen.
Porträt von Silvia Schober
Silvia Schober
