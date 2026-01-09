Skiunfälle: Braucht es eine generelle Helmpflicht?

Die Wintersportsaison ist in vollem Gange – und mit ihr leider auch die Zahl der Unfälle auf Skipisten und Rodelbahnen. Während das Kuratorium für Verkehrssicherheit eine bundesweit einheitliche Helmpflicht fordert, gibt es in Österreich weiterhin große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Unsere Frage des Tages vom 9. Jänner lautet daher: Ski- und Rodelunfälle: Braucht es eine generelle Helmpflicht?
Ihre Meinung zählt!
Ist eine gesetzliche Skihelmpflicht ein überfälliger Schritt zu mehr Sicherheit auf immer voller werdenden Pisten? Oder ist das eine unnötige Bevormundung und jeder soll selbst entscheiden, welches Risiko er eingeht?
Wir sind gespannt auf Ihre Sicht der Dinge und freuen uns auf Ihre Kommentare!
