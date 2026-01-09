Skiunfälle: Braucht es eine generelle Helmpflicht?

Die Wintersportsaison ist in vollem Gange – und mit ihr leider auch die Zahl der Unfälle auf Skipisten und Rodelbahnen. Während das Kuratorium für Verkehrssicherheit eine bundesweit einheitliche Helmpflicht fordert, gibt es in Österreich weiterhin große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Unsere Frage des Tages vom 9. Jänner lautet daher: Ski- und Rodelunfälle: Braucht es eine generelle Helmpflicht?