Wie Integration gleich von Beginn an gelingen soll

Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP) sagt: „Wir versuchen damit, den Parallelgesellschaften, die es in Traun, aber auch darüberhinaus gibt, entgegenzuwirken.“ Derzeit haben elf Trainer eine Ausbildung für die Kurse absolviert, weitere sollen folgen. Ziel von Dörfel und den Experten des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) ist es, sämtlichen momentan in der Grundversorgung befindlichen gut 3000 Menschen in Oberösterreich diese Inhalte nahezubringen. Die meisten in OÖ lebenden Asylwerber kommen aus Syrien, gefolgt von der Türkei und Afghanistan. Nach der Testphase möchte der Integrationsfonds auch in anderen Bundesländern starten.