Statt Zusperren plötzlich wieder an der Spitze

Spitzenreiter. Gleich fünf von sechs Spielen gewonnen und mit Simon Schlöglhofer einen 17-jährigen Liga-Topscorer – der VCA Amstetten NÖ macht derzeit die beste Werbung für sich selbst. Dabei drohte im Sommer fast das Ende. „Wir wussten nach dem unerwarteten Ausstieg von Hauptsponsor SAR nicht, ob und wie es weitergeht“, so die Klubgranden Micha Henschke und Sabrina Kreuziger beim „Krone“-Besuch.