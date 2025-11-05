Statt Zusperren plötzlich wieder an der Spitze

Zwei schwache Jahre, dann sprang auch noch der Hauptsponsor ab – doch Amstettens Volleyballer lassen sich davon nicht unterkriegen. Im Gegenteil: Die Mostviertler stehen an der Spitze der Austrian Volley League, einer ihrer jungen Spieler in der Scorerliste ganz oben.
Spitzenreiter. Gleich fünf von sechs Spielen gewonnen und mit Simon Schlöglhofer einen 17-jährigen Liga-Topscorer – der VCA Amstetten NÖ macht derzeit die beste Werbung für sich selbst. Dabei drohte im Sommer fast das Ende. „Wir wussten nach dem unerwarteten Ausstieg von Hauptsponsor SAR nicht, ob und wie es weitergeht“, so die Klubgranden Micha Henschke und Sabrina Kreuziger beim „Krone“-Besuch.
