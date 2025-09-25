Überfall auf Grazer Supermarkt war vorgetäuscht

Abgekartetes Spiel

So soll sich der Überfall am Samstag, 16. August, zugetragen haben. Doch wie sich nun nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei herausstellt, war alles nur fingiert. Der 24-jährige Täter hat seit Längerem finanzielle Schwierigkeiten. Sein Freund, der 23-jährige Angestellte, schlug ihm daher vor, einen Überfall vorzutäuschen. Im Vorfeld wurde vereinbart, über die Tat zu schweigen und diese wie einen echten Überfall darzustellen.