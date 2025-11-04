Häftlinge in Estland klagten wegen Rauchverbot

Nach Einschätzung des Straßburger Gerichtshofs darf ein Häftling nicht allein „aufgrund seines Status als nach einer Verurteilung inhaftierter Mensch“ seine Rechte verlieren, die die Europäische Menschenrechtskonvention schützt. Auch Gefangene hätten ein Recht auf Privatleben und freie Entscheidungen. Damit wurde den drei Häftlingen recht gegeben, die geklagt hatten. Die persönliche Autonomie von Häftlingen sei bereits eingeschränkt, daher die Freiheit, über Dinge wie das Rauchen selbst zu entscheiden, besonders wertvoll.