Flitterwochen auf den Malediven krönten Traumjahr

Auch Haie in unglaublicher Unterwasserwelt

Das Schnorcheln war für den querschnittgelähmten Leistungssportler eine ganz neue Erfahrung: „Diese Unterwasserwelt mit unzähligen bunten Fischen war unglaublich.“ Dass auch Haie unter ihm schwammen, war zunächst etwas unheimlich: „Aber die Leute im Hotel haben mir versichert, dass es auf den Malediven noch keinen dokumentierten Fall eines Haiangriffs auf einen Menschen gibt. Da habe ich mir gesagt, dass ich nicht der Erste sein werde.“